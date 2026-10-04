Собствениците на Манчестър Сити са получили тайно преференциално споразумение за имоти от общината

Собствениците на Манчестър Сити от Обединените арабски емирства са се възползвали от дългогодишно тайно споразумение с градския съвет на Манчестър, гарантиращо им първо право на избор при придобиването и застрояването на ключови общински терени с предимство пред британски компании.

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Разкритията, придобити по силата на Закона за свобода на информацията и публикувани от „Съндей Таймс“, показват, че десетгодишният договор е подписан през 2015 година. Контрактът е предоставил на компанията „Абу Даби Юнайтед Груп“, собственост на шейх Мансур, изключителни привилегии за закупуване на земя в кварталите „Анкоутс“ и „Ню Ислингтън“. Партньорството е било управлявано чрез съвместното предприятие „Манчестър Лайф“ с декларирана цел да стимулира жилищното строителство и развитието на инфраструктурата.

Освен футболния клуб и новопостроената зала „Ко-оп Лайв Арена“, инвестиционната група от Близкия изток вече притежава и редица мащабни жилищни комплекси в източната част на Манчестър. Специалното отношение от страна на властите обаче предизвика сериозно недоволство сред местните инвеститори.

Голям строителен предприемач от региона коментира пред медиите, че на инвеститорите от Абу Даби е бил „постлан червен килим“, какъвто никога не се предлага на британските компании, което според него е ограничило развитието на местния строителен бранш.

В договора от 2015 година като водещо лице от страна на градския съвет фигурира бившият главен изпълнителен директор сър Хауърд Бърнстийн, който след напускането на поста стана стратегически съветник към компанията майка на „гражданите“ преди кончината си през юни 2024 година на 71-годишна възраст.

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Представител на Градския съвет на Манчестър защити партньорството, подчертавайки неговия положителен икономически ефект:

„Партньорството в рамките на "Манчестър Лайф" бе създадено с цел осигуряване на мащабно жилищно строителство, изграждане на доверие сред инвеститорите и платформа за навлизане на нови играчи на пазара в Манчестър. Дейността беше фокусирана в районите "Анкоутс" и "Ню Ислингтън", осигурявайки мащабна регенерация на стойност 1,25 милиарда паунда. Това доведе до изграждането на 1500 нови жилища, реставрацията на две исторически мелници и създаването на 30 хиляди квадратни фута търговски площи, генерирайки отлична финансова възвръщаемост за града.“

Договорът за сътрудничество официално изтече след изпълнението на десетгодишния си срок.

Кметът на Голям Манчестър Анди Бърнам наскоро определи инвеститорите от Абу Даби като изключително важен партньор в развитието на града. Изявлението му дойде на фона на продължаващите дебати около 115-те обвинения, повдигнати от Премиър лийг срещу клуба за финансови нарушения за деветгодишен период, свързани със завишаване на приходи и спестяване на разходи за над 900 милиона паунда с цел увеличаване на спонсорски договори.

Ръководството на Манчестър Сити категорично отхвърля всички обвинения и води процедура по обжалване, докато въпросът за мащаба на арабските инвестиции във Великобритания продължава да бъде обект на обществено и политическо внимание.

Над 3400 жилища вече са завършени в района от широк кръг строителни предприемачи, като проектите включват и имоти за социален наем и достъпно настаняване. Проектът „Манчестър Лайф“ и квартал „Анкоутс“ обаче са само част от мащабното възраждане на Манчестър през последните години. Днес инвестиционните възможности в града се различават значително от тези през 2008 година и последвалия период.

Населението на града се е увеличило с повече от 150 000 души през последните две десетилетия, а местната икономика в момента е сред най-бързо развиващите се в цяла Европа, което привлича сериозно доверие от страна на инвеститорите.

В изказване пред Би Би Си премиерът подчерта тяхната роля: „Те бяха изключително важен партньор в изграждането на съвременен Манчестър и превръщането му в глобалната сила, която представлява днес.“

От „Даунинг Стрийт“ впоследствие внесоха уточнение, подчертавайки, че съдебното решение е сериозно и никой не е над правилата. От канцеларията на премиера допълниха: „Винаги, когато бъде установено нарушение, отговорните лица трябва да понесат съответните последствия.“

От страна на Манчестър Сити по-рано заявиха: „Не приемаме критиките, свързани с преотстъпването на общинска земя, както и твърденията, че общината няма финансова полза от това партньорство.“

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Развитието идва на фона на заплахи от страна на Обединените арабски емирства към кмета Бърнам за изтегляне на милиарди паундове от голям британски технологичен проект след признаването на клуба за виновен. Известно е, че министри от Лейбъристката партия са търсили инвеститори за създаването на т.нар. „Британска силициева долина“ в коридора между Оксфорд и Кеймбридж.

Междувременно стана ясно също, че председателят на футболния клуб Халдун Ал Мубарак е посетил „Даунинг Стрийт“ 10 за среща с министъра на бизнеса само броени дни преди произнасянето на решението от Висшата лига.

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