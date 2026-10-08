Теодор Иванов ще е готов за мача с ЦСКА 1948

Слушай на живо: ЦСКА 1948 - ЦСКА
Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов ще бъде на линия за предстоящото дерби с ЦСКА 1948. Бранителят получи контузия по време на лагера с националния отбор и го напусна предсрочно.
Теодор Иванов подновява пълноценни тренировки
Теодор тренира на 100% вчера, пише "Мач Телеграф". Другата добра новина за новия треньор Маркус Гиздол е, че всички футболисти на ЦСКА са в добро физическо състояние и ще бъдат на негово разположение за неделя.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google