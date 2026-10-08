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Теодор Иванов ще е готов за мача с ЦСКА 1948

  • 8 окт 2026 | 09:59
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Теодор Иванов ще е готов за мача с ЦСКА 1948
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Слушай на живо: ЦСКА 1948 - ЦСКА

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов ще бъде на линия за предстоящото дерби с ЦСКА 1948. Бранителят получи контузия по време на лагера с националния отбор и го напусна предсрочно.

Теодор Иванов подновява пълноценни тренировки
Теодор Иванов подновява пълноценни тренировки

Теодор тренира на 100% вчера, пише "Мач Телеграф". Другата добра новина за новия треньор Маркус Гиздол е, че всички футболисти на ЦСКА са в добро физическо състояние и ще бъдат на негово разположение за неделя.

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