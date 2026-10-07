ЦСКА 1948 отпусна 300 билета за феновете на ЦСКА

Слушай на живо: ЦСКА 1948 - ЦСКА
ЦСКА 1948 пусна билетите за предстоящото домакинство на ЦСКА от 11-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Витоша" в Бистрица е в неделя (11 октомври) от 20:00 часа.
ЦСКА 1948 преди "червеното" дерби: Предстои битка за честта на ЦСКА!
Ето и цените на входните талони:
VIP сектор - 50 €
Сектор А - 35 €
Сектор Г - 20 €
Сектор Гости - 20 €
"Билети за Сектор Г нашите фенове могат да закупят във фен магазина на бул. "Джеймс Баучер" 12. На гостуващия отбор са отпуснати 300 билета. В деня на мача касата на Сектор Гости няма да работи", написаха от клуба.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google