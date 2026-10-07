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Теодор Иванов подновява пълноценни тренировки

  • 7 окт 2026 | 06:32
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Теодор Иванов подновява пълноценни тренировки

Централният защитник Теодор Иванов ще започне днес пълноценни тренировки с ЦСКА. Един от капитаните на тима се завърна преждевременно в "червения" лагер, след като получи контузия при загубата на националния отбор с 1:2 от Люксембург в Пловдив. Той пропусна секретната контрола с дублиращия тим, която се проведе в събота на базата в Панчарево, а не взе оптимално участие и във вчерашните занимания под ръководството на новия треньор Маркус Гиздол. Очаква се от днес вече синът на спортния директор Валентин Илиев да бъде на линия и да е готов за гостуването на ЦСКА 1948 в неделя.

ЦСКА вдига Теодор Иванов за дербито с ЦСКА 1948
ЦСКА вдига Теодор Иванов за дербито с ЦСКА 1948

Както е известно, именно Теодор Иванов и другият национал на България в състава на ЦСКАПетко Панайотов, са двамата футболисти, които от началото на сезона изпълняват задължителното правило за роден играч под 23 години в състава. Ако централният защитник не е напълно възстановен за визитата в Бистрица, изглежда сигурно, че младият халф ще започне като титуляр в дебюта на Маркус Гиздол.

"Тема Спорт"

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