Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

ЦСКА вдига Теодор Иванов за дербито с ЦСКА 1948

  • 1 окт 2026 | 10:11
  • 849
  • 2

Лекарският щаб на ЦСКА веднага се е захванал с централния защитник Теодор Иванов, пише "Тема Спорт". Както е известно, той напусна лагера на националния отбор заради контузия. Иванов игра само в първия мач на "трикольорите" срещу Люксембург, но после за този с Естония не бе на линия. Интересното е, че преди мача с Великото херцогство бранителят бе болен, но бе възстановен.

Капитанът на ЦСКА отпадна от плановете на националния отбор
Капитанът на ЦСКА отпадна от плановете на националния отбор

Сега "армейците" ще направят всичко възможно да го вдигнат на свой ред за визитата на ЦСКА 1948 след паузата. Двубоят е на 11 октомври (неделя) от 20:00 часа. Теодор Иванов е футболистът в редиците на "червените", който най-често покрива правилото до 23 г. Другият е Петко Панайотов, който също бе викнат при мъжките ни национали. Днес Иванов няма да тренира на пълни обороти, но до края на седмицата ще поднови пълноценни занимания.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

  • 1 окт 2026 | 09:42
  • 11685
  • 16
Генчев: Всички в клуба приемаме много тежко нещата

Генчев: Всички в клуба приемаме много тежко нещата

  • 1 окт 2026 | 09:33
  • 885
  • 0
ЦСКА поздрави Лъчезар Танев

ЦСКА поздрави Лъчезар Танев

  • 1 окт 2026 | 09:19
  • 732
  • 2
Спартак (Варна) се подготвя за тежките битки след паузата

Спартак (Варна) се подготвя за тежките битки след паузата

  • 1 окт 2026 | 09:09
  • 631
  • 1
„Лигата на талантите“ с анализ на кръга при 15-годишните - ключови точки за част от отборите

„Лигата на талантите“ с анализ на кръга при 15-годишните - ключови точки за част от отборите

  • 1 окт 2026 | 09:00
  • 269
  • 0
Асен Митков: Горд съм с този отбор, нямаме 100 футболисти на едно ниво, а 20

Асен Митков: Горд съм с този отбор, нямаме 100 футболисти на едно ниво, а 20

  • 30 сеп 2026 | 21:24
  • 4454
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

  • 1 окт 2026 | 09:42
  • 11685
  • 16
В Испания пак хвалят Веласкес: Той покори България

В Испания пак хвалят Веласкес: Той покори България

  • 1 окт 2026 | 11:18
  • 456
  • 0
Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

  • 1 окт 2026 | 11:11
  • 1804
  • 1
Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

  • 1 окт 2026 | 06:40
  • 4995
  • 3
Везенков, Коди и Олимпиакос гостуват на удобен съперник

Везенков, Коди и Олимпиакос гостуват на удобен съперник

  • 1 окт 2026 | 06:55
  • 1974
  • 1
"Битката за БФБ": Николай Рашков гостува днес в студиото на Sportal.bg

"Битката за БФБ": Николай Рашков гостува днес в студиото на Sportal.bg

  • 1 окт 2026 | 07:40
  • 3181
  • 2