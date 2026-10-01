ЦСКА вдига Теодор Иванов за дербито с ЦСКА 1948

Лекарският щаб на ЦСКА веднага се е захванал с централния защитник Теодор Иванов, пише "Тема Спорт". Както е известно, той напусна лагера на националния отбор заради контузия. Иванов игра само в първия мач на "трикольорите" срещу Люксембург, но после за този с Естония не бе на линия. Интересното е, че преди мача с Великото херцогство бранителят бе болен, но бе възстановен.

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Сега "армейците" ще направят всичко възможно да го вдигнат на свой ред за визитата на ЦСКА 1948 след паузата. Двубоят е на 11 октомври (неделя) от 20:00 часа. Теодор Иванов е футболистът в редиците на "червените", който най-често покрива правилото до 23 г. Другият е Петко Панайотов, който също бе викнат при мъжките ни национали. Днес Иванов няма да тренира на пълни обороти, но до края на седмицата ще поднови пълноценни занимания.

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