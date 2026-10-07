ЦСКА се готви на пълни обороти за дербито с ЦСКА 1948

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на новия си старши треньор Маркус Гиздол за предстоящия сблъсък с ЦСКА 1948. "Червеното" дерби от 11-ия кръг на efbet Лига е в неделя (11 октомври) от 20:00 часа на стадион "Витоша" в Бистрица.

Добрата новина е, че всички футболисти са в добро физическо състояние и ще бъдат на разположение на германския специалист. Наравно със своите съотборници тренира и Теодор Иванов, който получи контузия в първия мач на националния отбор на България и беше освободен от лагера на "лъвовете".

ЦСКА вдига Теодор Иванов за дербито с ЦСКА 1948

Част от играчите, ангажирани с националните си отбори, все още не са се присъединили към подготовката на "армейците".

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В началото на седмицата Гиздол беше представен в залата за пресконференции на обновения стадион "Българска армия", който съвсем скоро официално ще отвори врати. Заедно с него пристигат и двама помощници - Райнед Визмайер и Якоб Браун.

"Фокус върху неделя. Подготовката върви с пълна сила, а погледите вече са насочени към следващото предизвикателство", написаха от Борисовата градина.

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