Президентът на полската волейболна федерация иска поляк за евентуален заместник на Гръбич

Президентът на Полската волейболна федерация Себастиан Швидерски коментира все по-честите дискусии относно бъдещето на мъжкия национален отбор и възможността той отново да бъде воден от местен специалист. Ръководителят на централата призна, че това е негова голяма мечта.

Полският волейбол се намира в изключителен възход под ръководството на Никола Гърбич. От поемането на поста от сръбския специалист през 2022 година „дружина полска“ не е слизала от почетната стълбичка на нито един голям турнир. Отборът записа златен требъл от успехи, триумфирайки в Лигата на нациите и на Европейското първенство, както и осигурявайки си директна квота за Олимпийските игри.

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Въпреки отличните резултати в полското волейболно пространство все по-усилено се говори за фигурата на бъдещия заместник на Гърбич. Основният фаворит е настоящият наставник на Заверче и бивш капитан на националния отбор Михал Винярски. Швидерски разкри, че самият Гърбич на практика е посочил Винярски като свой естествен наследник.

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В предаването „Foot Truck“ Швидерски изрази желанието си един ден начело и на мъжкия, и на женския представителен тим да застанат водещи полски треньори.

Контрактът на Никола Гърбич е валиден до Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, където поляците ще преследват първо олимпийско злато от 1976 година насам. Въпреки че от федерацията все още не коментират дали договорът на сърбина ще бъде удължен след форума в САЩ, разрастващият се дебат подсказва, че именно след 2028 година може да се стигне до треньорска рокада.

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