В Италия се изумиха от липсата на Томаш Форнал в Идеалния отбор на Евроволей 2026

Полша спечели европейската титла по волейбол за втори пореден път, но една от големите звезди Томаш Форнал не влезе в Идеалния отбор на турнира. В Италия определиха отсъствието му като най-изненадващото решение.
Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция
"Това е трудно да се обясни," пише Лука Муцоли от авторитетния volleyball.it.
Четирима полски представители намериха място сред отличените - Бартломей Лемански, Шимон Якубишак, Якуб Попивчак и Вилфредо Леон. Отличие получи и треньорът Никола Гърбич.
Вилфредо Леон MVP на ЕвроВолей 2026 за мъже
"Отсъствието на полски разпределител в Идеалния отбор е изборът, който най-много изненадва. [...] Въпреки това, друг ключов играч от отбора на Никола Гърбич също липсваше в Дрийм тийма: Томаш Форнал. Това е отсъствие, което е трудно да се обясни, особено ако погледнем и финала. Форнал завърши мача с 13 точки и 61 процента ефективност в атака, добавяйки своя принос към победата с 3:1 гейма над Франция," пишат от италианския сайт.
"Наградата за Леон е израз на признание за значението на полския посрещач по пътя към златото. Въпреки това, остава изненада поради избора на Идеалния отбор на турнира, където липсваше Форнал — играч в титулярната шестица на европейските шампиони и MVP на Лигата на нациите 2026", добавят още колегите от Апенините.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google