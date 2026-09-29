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В Италия се изумиха от липсата на Томаш Форнал в Идеалния отбор на Евроволей 2026

  • 29 сеп 2026 | 18:14
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Полша спечели европейската титла по волейбол за втори пореден път, но една от големите звезди Томаш Форнал не влезе в Идеалния отбор на турнира. В Италия определиха отсъствието му като най-изненадващото решение.

Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция
Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

"Това е трудно да се обясни," пише Лука Муцоли от авторитетния volleyball.it.

Четирима полски представители намериха място сред отличените - Бартломей Лемански, Шимон Якубишак, Якуб Попивчак и Вилфредо Леон. Отличие получи и треньорът Никола Гърбич.

Вилфредо Леон MVP на ЕвроВолей 2026 за мъже
Вилфредо Леон MVP на ЕвроВолей 2026 за мъже

"Отсъствието на полски разпределител в Идеалния отбор е изборът, който най-много изненадва. [...] Въпреки това, друг ключов играч от отбора на Никола Гърбич също липсваше в Дрийм тийма: Томаш Форнал. Това е отсъствие, което е трудно да се обясни, особено ако погледнем и финала. Форнал завърши мача с 13 точки и 61 процента ефективност в атака, добавяйки своя принос към победата с 3:1 гейма над Франция," пишат от италианския сайт.

"Наградата за Леон е израз на признание за значението на полския посрещач по пътя към златото. Въпреки това, остава изненада поради избора на Идеалния отбор на турнира, където липсваше Форнал — играч в титулярната шестица на европейските шампиони и MVP на Лигата на нациите 2026", добавят още колегите от Апенините.

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