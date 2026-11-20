ЦПВК с обрат срещу Славия

Отборът на ЦПВК постигна 4-а победа за сезона в женската Demax+ Суперлига. Момичетата на Евелина Цветанова обърнаха и се наложиха като гости на Славия с 3:1 (21:25, 25:15, 25:16, 25:14) в първата среща от 7-ия кръг на шампионата, играна тази вечер в зала "Панайот Пондалов" в София.

По този начин "полицейският" тим е на 4-о място във временното класиране с 4 победи, 3 загуби и 12 точки. Славия също има 4 успеха и 3 поражения, но с 11 точки е на 6-а позиция в подреждането.

В следващия 8-и кръг ЦПВК ще е домакин на Драгоман, докато Славия играе с ЦСКА. И двата мача са следващата събота (28 ноември) съответно от 16,00 и 17,00 часа.

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