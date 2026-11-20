Димитър Димитров и Олшчин с драматична загуба в Полша

Националът Димитър Димитров и новият му отбор Енерга Индикпол АЗС (Олшчин) допуснаха много драматична загуба в полската Таурон лига. Димитров и съотборниците му отстъпиха като домакини на ГКС (Катовице) с 2:3 (25:27, 20:25, 25:22, 25:22, 15:17) в среща от 7-ия кръг на първенството, играна тази вечер пред над 4000 зрители.

Олшчин продължава да е на последното 14-о място във временното класиране със само 1 победа, 6 загуби и 4 точки до момента. В следващия 8-и кръг Димитров и компания са отново домакини, но на Асеко Ресовия (Жешув). Мачът е в сряда (25 ноември) от 18,30 часа българско време.

Димитър Димитров дебютира с 8 точки и загуба за Олшчин в Полша

Димитър Димитров започна като титуляр за Олшчин, но бе сменен във втория гейм, след което влезе като резерва в третата и петата част. Българинът завърши с 6 точки (1 блок и 64% ефективност в атака - +2).

Най-резултатен за Олшчин стана Павел Халаба със 17 точки (1 ас, 55% ефективност в атака и 50% позитивноо посрещане - +16). Резервите Карол Урбанович и Артур Шварц добавиха още 14 и 13 точки, но и това не помогна за успеха.

За тима на Катовице над всички бе Михал Суперлак със страхотните 36 точки (1 блок, 1 ас и 63% ефективност в атака - +27) за победата и напълно закономерно бе обявен за MVP на мача.

ЕНЕРГА ИНДИКПОЛ АЗС (ОЛШЧИН) - ГКС (КАТОВИЦЕ) 2:3 (25:27, 20:25, 25:22, 25:22, 15:17)

ОЛШЧИН: Лукаш Козуб 2, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 6, Павел Халаба 17, Карол Борковски 4, Якуб Майхжак 10, Павел Чешлик 3 - Якуб Цюнайтис-либеро (Северин Липински, Карол Урбанович 14, Кацпер Сенкиевич 12, Артур Шварц 13, Куба Хаврилук-либеро)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЛИНСКИ

КАТОВИЦЕ: Алекса Батак 2, Михал Суперлак 36, Якуб Шимански 17, Войчех Влодарчик 14, Бартломией Крулицки 13, Дамян Худжик 8 - Шимон Грегорович-либеро (Дамян Домагала, Войчех Ференс 1)

Старши треньор: ЕМИЛ СЕВЬОРЕК.

Снимки: tauronliga.pl

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