Драган Нешич: Ставаме все по-добри, допускаме все по-малко грешки

Старши треньорът на женския волейболен отбор на Левски Драган Нешич изрази задоволство от представянето на своите състезателки след категоричната победа с 3:0 над Дея Спорт в отложения двубой от четвъртия кръг на Demax+ Суперлигата. Пред клубния сайт на „сините“ специалистът подчерта, че отборът постепенно намира своя ритъм и допуска все по-малко грешки.

„Мисля, че ставаме все по-добри. Влязохме в ритъм и в последните два мача допускаме много по-малко грешки. Това е основното, върху което трябва да продължим да работим. Искаме да бъдем по-търпеливи, да изчакваме грешките на съперника и да атакуваме в най-подходящия момент“, заяви Нешич.

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Наставникът призна, че Дея Спорт е успял да затрудни неговия тим със силен сервис, но остана доволен от реакцията на състезателките си.

„Дея имаше няколко много силни серии на сервис, които ни затрудниха. Радвам се обаче, че успяхме да се справим и да контролираме тези ситуации. Доволен съм и че всички момичета, които бяха в състава, получиха възможност за изява“, допълни специалистът.

Нешич коментира и предстоящото гостуване на Драгоман в следващия кръг на първенството.

„Още от самото начало знаем, че Драгоман е изключително организиран отбор с много добър треньорски екип. Ще се подготвим по най-добрия начин, за да се получи хубав мач“, завърши наставникът на Левски.

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