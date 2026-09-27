Томаш Форнал: След най-лошия си момент се върнахме

Посрещачът на Полша Томаш Форнал коментира триумфа на родината си на Евроволей 2026 след победата с 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16) над Франция пред 11 000 зрители зала "Унипол Форум" в Милано.

Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

„Такива мачове, в които на карта е заложен златният медал, идват с особено напрежение, но най-важното е, че победихме.

Бартломией Болаж: Изиграхме страхотен мач срещу наистина труден съперник, който ни създаде проблеми

Беше тежък мач, а финалите за злато имат своя специфика, но най-важното е, че след най-лошия си момент се върнахме и отново показахме нашия волейбол“, каза Форнал.

Андреа Джани: Виждам отправна точка за отбор, който може само да расте

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google