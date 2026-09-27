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Томаш Форнал: След най-лошия си момент се върнахме

  • 27 сеп 2026 | 05:24
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Томаш Форнал: След най-лошия си момент се върнахме

Посрещачът на Полша Томаш Форнал коментира триумфа на родината си на Евроволей 2026 след победата с 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16) над Франция пред 11 000 зрители зала "Унипол Форум" в Милано.

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„Такива мачове, в които на карта е заложен златният медал, идват с особено напрежение, но най-важното е, че победихме.

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Беше тежък мач, а финалите за злато имат своя специфика, но най-важното е, че след най-лошия си момент се върнахме и отново показахме нашия волейбол“, каза Форнал.

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