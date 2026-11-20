Джанлоренцо Бленджини: И двамата братя Николови се учат изключително бързо, което ще им помогне да продължат да се развиват

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини сподели в интервю за Tuttosport, че и двамата братя Николови се учат изключително бързо, което ще им помогне да продължат да се развиват. Все пак, Бленджини смята, че Мони Николов има по-голям потенциал за развитие от брат си Алекс.

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Повод за въпроса беше представянето на двамата национали във финала за Суперкупата на Италия, в който братята бяха сред главните действащи лица.

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"Те са поели по два различни пътя. Мони, по-малкият, играе на настоящия пост от три години и стана титуляр в националния отбор едва на 17-годишна възраст. Поради тази причина той има по-голям потенциал за развитие. Алекс от своя страна показа способност да сменя ролите и позициите си с голяма лекота - нещо, което не всеки може да прави. И двамата се учат изключително бързо, което ще им помогне да продължат да се развиват", коментира Бленджини.

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