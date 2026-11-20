Стана ясно кога ще играят ЦСКА и Локомотив Авиа в "Чалъндж къп"

Станаха ясни датите на 1/16-финалните мачове между ЦСКА и Локомотив Авиа (Пловдив) в третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп".

Първият мач от българският сблъсък ще се играе на 8 декември (вторник) от 18,30 часа в столичната зала "Христо Ботев". Реваншът между двата тима е на 6 януари 2027-а (сряда) също от 18,30 часа в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Невероятна драма! ЦСКА оцеля след златен гейм и продължава в Европа

ЦСКА елиминира украинския Епицентър (Подоляни) след победа с 3:1 и загуба с 2:3 гейма, последвана от успех с 16:14 в "златния" гейм. Локомотив Авиа също трябваше да премине през "златен" гейм срещу черногорския Будва, спечелен с 19:17, след като навакса загуба с 0:3 в първата среща и победи с 3:2 гейма в реванша в Пловдив.

Локомотив Авиа напред в "Чалъндж къп" след драма и спасен мачбол в "златен" гейм срещу Будва

Победителят от българската двойка ще продължи към 1/8-финалите, където ще срещне победителя от двойката между гръцкия гранд Олимпиакос (Пирея), с националът Мартин Атанасов в състава, и австрийския Задруга (Айх/Доб).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google