България е сигурен участник на Мондиал 2027 в Полша!

Ясни са всички 32 отбора, които ще участват на световното първенство в Полша догодина. Местата на форума са разпределени: домакинът и световният шампион Италия получават директни квоти, по три места се разпределят през всяко от петте континентални първенства.

Останалите 15 се разпределят от ранглистата на FIVB.

Националите девети в Европа

Любопитното е, че 17 от общо 32-та отбора са от Европа.

От Стария континент, освен Полша и Италия, се класират: Франция, Словения, Финландия - като полуфиналисти на Европейското първенство.

По ранглиста право добиват: България, Германия, Украйна, Белгия, Турция, Сърбия, Чехия, Гърция, Румъния, Нидерландия, Дания и Естония.

Българските национали завършиха сезона на 9-о място в ранглистата с 274.55 точки, като са най-високо ранкираният тим сред получилите квота по световната ранглиста.

Волейболистите на Дания записват историческо класиране - след 60-годишна пауза.

Гърция пък не е участвала на Мондиал от 2006 г. насам.

От Южна Америка на световното първенство ще играят Бразилия, Аржентина, Чили. От зона НОРСЕКА квоти получават САЩ, Канада и Куба. По ранглиста право добиват и Мексико и Пуерто Рико.

Участници от Азия са: Япония, Иран, Южна Корея.

Африка ще представляват: Тунис, Камерун, Алжир и Египет (по ранглиста).

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