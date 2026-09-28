Никола Гърбич в шампионската нощ: Някой ни закриляше отгоре! Имам 150 000 съобщения, чета коментарите и пожеланията – благодаря на всички ви!

Часовникът вече показваше 00:45 часа. Големият финал на Европейското първенство бе приключил отдавна, медалите бяха раздадени, а празненствата постепенно се изнасяха от зала „Унипол Форум“ в Милано. По трибуните и терена не бе останал почти никой, освен работниците, заети с разчистването на съоръжението след грандиозния спектакъл.

Един човек обаче все още беше там – Никола Гърбич. Новият стар европейски шампион бе последният напуснал микс зоната. Въпреки умората, сръбският селекционер на Полша търпеливо отговаряше с усмивка на въпросите на медиите на полски, английски и италиански език. Специалистът, който изведе „дружина полска“ до десето отличие от десет големи турнира, отдели финалните минути от шампионската нощ за специално интервю за „Меридиан Спорт“.

Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

Юбилейният десети медал на Гърбич начело на Полша дойде на възможно най-символичното място – в Италия, където е преминала голяма част от кариерата и живота му.

„Италия винаги е била специална за мен. Тук съм постигал страхотни успехи както с клубове, така и на национално ниво. Чувството е необикновено, защото имам двойно гражданство, живях и играх тук повече от две десетилетия. Това е моят втори дом“, сподели наставникът, подкрепян на живо от съпругата, сина си и най-близките си роднини.

Ето как Никола Гърбич отпразнува европейската титла

Полша триумфира над Франция, но изходът на финала можеше да бъде съвсем различен още в първия гейм. При резултат 24:23 за „петлите“ след атака на Бартоломей Лемански французите вече празнуваха спечелването на частта. Тогава Гърбич реши да поиска видеоповторение за докосване на мрежата – и решението му се оказа решаващо.

„Този видеочек беше въпрос и на късмет. След края на разиграването видяхме, че няма блокаут. В подобна ситуация няма какво да губиш. Знаех, че топката не е докоснала блока, затова решихме да проверим мрежата. Реагирахме инстинктивно и рискът се оправда. Мисля, че някой просто ни погледна отгоре“, призна Гърбич. Впоследствие Полша спечели драматичния гейм с 31:29.

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Другият ключов ход на селекционера бе включването на Камил Семенюк от пейката. Посрещачът записа перфектно представяне с 10 точки (82% успеваемост в атака), един ас и шест безупречни посрещания.

„Това момче заслужаваше индивидуална награда. Семенюк винаги е готов да влезе и да обърне мача – независимо дали за един сервис, посрещане или пълна ротация. Невероятно земен състезател и един от най-добрите в света. Той приема ролята си зад Вилфредо Леон и Томаш Форнал, а характерът му ми позволява да реагирам във всеки труден момент. Като треньор съм му изключително благодарен“, подчерта Гърбич.

Десет турнира под негово ръководство – десет качвания на почетната стълбичка. Равносметката на Никола Гърбич начело на полския национален отбор по волейбол звучи почти нереално. Всичко започна през 2022 година с бронз в Лигата на нациите и сребро от Световното първенство. Последва триумфална 2023 година със златни отличия в Лигата на нациите и на Европейското първенство. През 2024 година бяха завоювани бронз в Лигата на нациите и олимпийско сребро, последвани през 2025 година от злато в Лигата на нациите и бронз от Световния шампионат. След поредния златен триумф в Лигата на нациите през 2026 година, сега дойде и новата европейска корона. Пълен актив – десет от десет.

Поредното признание за сръбския специалист не закъсня – той бе обявен за най-добър треньор на Европа, докато звездата на тима Леон грабна приза за най-полезен играч (МВП).

Логично възниква въпросът дали този забележителен състав може да постигне нещо, отдавало се само на най-великите в историята – едновременно да обедини европейската, световната и олимпийската титла. Гърбич обаче остава здраво стъпил на земята.

„Това е твърде далеч във времето. Наистина е мечта, но все още е много далечна цел“, коментира скромно селекционерът.

В шампионската нощ обаче мислите за бъдещето останаха на заден план, отстъпвайки място на радостта от новото злато. Гърбич не скри усмивката и задоволството си от факта, че заради него полският отбор се радва на огромна подкрепа както в родината му Сърбия, така и на Апенините.

Nikola Grbić i poslednji razgovor šampionske noći: Neko nas je pogledao odozgo! Imam 150.000 poruka, čitam komentare i želje - hvala vam svima 🗣️ pic.twitter.com/e4Jfofoubl — Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) September 27, 2026

„Мога да споделя, че и тук, в Италия, когато домакините не играят, страшно много хора викат за Полша заради мен. Това ме прави изключително щастлив. Благодаря на всички, които ни подкрепят. Чета както коментарите, така и пожеланията...“, сподели той, като допълни с усмивка какво му предстои: „Имам около 150 000 съобщения в телефона, на които трябва да отговоря, така че благодаря ви от сърце.“

Далеч след полунощ, в почти опустялата зала в Милано, Гърбич си тръгна сред последните – с десетия си медал от десет възможни опита. А еуфорията на полските фенове превзе града, заливайки пространството от катедралата „Дуомо“ до метростанциите с един общ възглас на благодарност към сръбския наставник.

Миляна Рогач, meridiansport.rs

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