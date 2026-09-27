Андреа Джани: Виждам отправна точка за отбор, който може само да расте

Френският селекционер Андреа Джани коментира поражението на своята родина от Полша във финала на Евроволей 2026 пред 11 000 зрители зала "Унипол Форум" в Милано.

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„Целта ни беше да изиграем дълъг мач и в два от четирите гейма бяхме на тяхното ниво.

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Не забравяйте, че в нашия отбор има играчи, които за първи път в кариерата си бяха на финал на Европейско първенство.

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Виждам това като отправна точка за група, която може само да расте.

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Накрая трябва да приемем поражението, защото Полша игра по-добре“, каза Джани.

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