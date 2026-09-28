Капитанът на Полша Александър Сливка: Отдъхнахме си, когато България отпадна!

Капитанът на Полша Александър Сливка бе изключително щастлив и горд от отбора си след спечелването на втората поредна европейска титла. Той говори пред BGvolleyball.com в Милано, малко след като бе вдигнал купата по време на награждаването в зала "Унипол Форум".

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Честито! Втора поредна европейска титлата за Полша! Какво е усещането?

Много сме щастливи да спечелим! Аз като капитан съм изключително горд с отбора, защото свършихме невероятна работа не само във финала, но и през целия турнир. Освен това вдигнахме нивото си на игра доста високо и наистина смятам, че бяхме най-добрите на това европейско първенство.

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Коя от двете титли е по-специална за вас?

Трудно е да се каже. Мисля, че да спечелиш две поредни титли е много трудно. И предишното ни европейско първенство отново тук в Италия беше невероятно, така че и двете титли са наистина нещо много хубаво.

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Играхте финал срещу Франция и на олимпийските игри през 2024 г. Каква беше разликата в сравнение с този финал в Милано?

На първо място - резултатът (бел. ред. Полша загуби финала в Париж). Мисля, че сега играхме наистина много добре. Бяхме готови тактически, ментално и физически да се изправим срещу французите и да дадем най-доброто от себе си. Смятам, че краят на първия сет, когато спечелихме след две видеопроверки и обрат, беше решаващ за развоя на мача сега.

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Печелите и квота за Лос Анджелис 2028. Какво ще е бъдещето на вашия тим?

Със сигурност е много хубаво, че спечелихме квотата още сега, но това не означава, че ще подходим по различен начин за следващия турнир. Без значение дали имаме билет за Игрите или не, ние искаме да печелим всеки турнир, в който участваме.

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И тъй като сме от България, не може да не ви попитаме какво си помислихте, когато нашият отбор загуби на 1/8-финалите от Германия?

Знаехме, че евентуален 1/4-финал срещу България ще бъде наистина тежък мач, тъй като те вече ни бяха победили в груповата фаза. Имате силен отбор, световен вицешампион от миналата година, млади момчета, които са непредвидими и играят впечатляващо. Всичко това те го показаха срещу нас в груповата фаза и знаехме, че ще ни бъде много трудно на 1/4-финалите, още повече че играехме в София, пред вашите фенове. Разбира се, че бяхме готови да се изправим срещу когото и да било, но наистина малко си поотдъхнахме, когато България отпадна. За нас важното беше във всеки един мач да сме фокусирани върху нашата си игра без значение кой е от другата страна на мрежата и това ни донесе крайния успех в турнира.

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