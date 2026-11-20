Монтана с чиста победа срещу Дунав

Отборът на Монтана записа четвърта поредна победа от началото на сезона в WINBET Супер Волей. Играчите на Даниел Пеев надиграха категорично като домакини Дунав (Русе) с 3:0 (25:23, 25:17, 25:19) в първия мач от 6-ия кръг на първенството, игран тази вечер пред над 200 зрители в зала "Младост".

Така монтанчани са на второ място във временното класиране с 4 победи, 1 загуба и 12 точки, но преди изиграването на останалите срещи от кръга. В следващия 7-и кръг Монтана е отново домакин, но на ЦСКА. Двубоят е в петък (27 ноември) от 19,30 часа.

Дунав пък е на 5-а позиция в подреждането с 3 победи, 2 загуби и 8 точки в актива си. В 7-ия кръг русенци ще са домакини на Нефтохимик 2010 (Бургас). Мачът е също в петък (27 ноември), но от 18,00 часа.

Жоао Лима беше най-резултатен за Монтана с 15 точки (1 блок и 54% ефективност в атака - +8), а Тимофей Бенкович добави още 12 точки (2 блока, 1 ас, 64% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +8) за победата.

Но за Играч на мача бе избран Николай Иванов, който завърши с 8 точки (1 блок, 64% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане - +2) за успеха.

За гостите от Дунав Карлос Лареа отбеляза 10 точки (1 блок, 64% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +1).

МОНТАНА - ДУНАВ (РУСЕ) 3:0 (25:23, 25:17, 25:19)

МОНТАНА: Виктор Жеков 3, Костадин Козелов 7, Бруно Рубо 7, Жоао Лима 15, Николай Иванов 8, Тимофей Бенкович 12 - Калоян Ботев-либеро (Жан Петров-либеро)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ

ДУНАВ: Кацпер Внук 7, Георги Антов 2, Карлос Лареа 10, Владимир Христов 2, Любчо Янков 4, Маркус Венсбергс 3 - Симеон Добрев–либеро (Атанас Митев, Ангел Павлов, Константин Стойков 4, Христо Костов 1, Александър Шопов 2)

Старши треньор: КРАСИМИР МИРОНОВ.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google