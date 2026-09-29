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MVP Вилфредо Леон: Постигнахме всичко през 2026 година!

  • 29 сеп 2026 | 10:52
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Звездата на новия-стар европейски шампион Полша Вилфредо Леон беше обявен за Най-полезен играч (MVP) на завършилото преди броени минути ЕвроВолей 2026 за мъже.

Полша успя да защити титлата си след здрава битка срещу олимпийския шампион Франция и успех с 3:1 в големия финал в Милано.

Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция
Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

33-годишният натурализиран кубинец печели приза за MVP за втори пореден път след ЕвроВолей 2023, а освен това бе избран и за един от двамата най-добри посрещачи, а тази награда му бе връчена от президента на БФ Волейбол Любо Ганев.

“Още един сезон с националния отбор на Полша остава зад гърба ни. Повече от четири месеца на усилена работа, сплотяване на отбора и тежки битки. Възходи (повече) и спадове (по-малко) – преминахме през всичко това заедно. Огромни благодарности на играчите, щаба и невероятните волейболни фенове. Спечелихме Волейболната лига на нациите - 🏐 VNL 🥇, Европейското първенство по волейбол - EuroVolley 🥇 и олимпийска квалификация за Лос Анджелис 2028 – постигнахме всичко това!

Вилфредо Леон MVP на ЕвроВолей 2026 за мъже
Вилфредо Леон MVP на ЕвроВолей 2026 за мъже

Момчета, беше удоволствие да прекарам последните месеци с вас!До скоро!

А сега... малко време за отдих, преди да се впусна в клубния сезон!”, написа Вилфредо Леон в социалните си мрежи.

Очаква се скоро Вилфредо Леон да се присъедини към клубния си отбор Богданка ЛУК (Люблин), където е съотборник с капитана на България Алекс Грозданов.

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