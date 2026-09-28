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В Бразилия обърнаха специално внимание на Евертон Бала

  • 28 сеп 2026 | 11:16
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Нападателят на Левски Евертон Бала получи признание в родната си Бразилия. В страната отбелязаха силния минал сезон, гарниран с голмайсторски приз - 18 попадения. Както е известно, той попадна в идеалния отбор на първенството по време на церемонията "Футболист на футболистите".

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"Бележи огромен прогрес за играч, който пристигна в Левски през зимата на 2024-та - първоначално под наем от Мирасол. След първия му сезон българският клуб се възползва от опцията за закупуване и подписа договор с бразилеца до 2027 година. Преди да замине за Европа, Евертон бе играл за клубове като Сианорте, Вера Крус, Сао Жозе, Мирасол и Бруске.

И историята не приключи със спечелването на титлата със "сините". През настоящия сезон Евертон изигра 8 мача в квалификациите за Шампионската лига, като записа 1 гол и 3 асистенции. А сега с тима си е в основната фаза на Лига Европа. От кариера, изградена далеч от светлините на прожекторите на големия бразилски футбол, до сезон с 18 попадения, голмайсторски приз и титла с Левски. Евертон Бала е поредният бразилец, който пише забележителна футболна история, оставаща извън полезрението на мнозина", написа sudmundofutebol.

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