Ал Итихад продължава да следи Мустафа Сангаре

Мустафа Сангаре продължава да бъде обект на интерес от страна на Ал Итихад. Либийският клуб не се е отказал от намерението си да привлече нападателя от Левски и ще отправи нова оферта към него през зимата, пишат медиите в африканската страна.

През септември тимът от Триполи прояви сериозен интерес към 27-годишния нападател и му предложи изкушаващ договор на обща стойност 2 милиона евро под формата на заплати. Ръководството на Левски също беше готово да преговаря, като поставената цена за играча беше над 1.5 милиона евро. Въпреки финансово изгодните параметри, Сангаре лично отказа предложението и реши да остане на "Герена". Това не е първият случай, в който той спира свой трансфер в близкия изток или Африка, след като по-рано имаше интерес и от египетския гранд Ал Ахли.



Източник: "Тема спорт"

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