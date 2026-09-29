Никола Серафимов подновява тренировки със "сините"

Централният защитник на Левски Никола Серафимов се очаква до дни да поднови тренировки. Северномакедонецът първоначално ще провежда бегови упражнения и такива, при които няма физически единоборства, като постепенно ще увеличава натоварванията.

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27-годишният бранител бе повикан в националния тим на Северна Македония, но след преглед бе освободен. Той е с травма в лакътя, получена при победата срещу Славия с 2:1 на 2 септември.

Никола започна кампанията като титуляр. Той изигра 8 двубоя в квалификациите за Шампионската лига, бе на терена и в 3 срещи в първенството. През миналата седмица Серафимов и преотстъпеният в Септември Стипе Вуликич бяха пратени на допълнителни прегледи в Белград.



Източник: "Тема спорт"

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