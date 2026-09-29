Божков: Подарих на Сираков клуб, който той продаде за 15 милиона

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Бившият собственик на Левски Васил Божков, говори за „синия“ клуб, от който през юни тази година поиска дължими 5 072 337,63 евро чрез своя адвокат Стоян Баумайер. Предишният бос на тима от "Герена" разкри, че според него Наско Сираков е спечели сериозна сума от продажбата на клуба.

"Швейцарските адвокати, които представляват американските, понеже трябва да им плащам взеха това вземане и го предявиха към Левски. Аз с феновете ли трябва да се съобразявам. Наско Сираков, нали благодари на всички, на мен защо не ми благодари, че му подарих клуб, който продаде за 15 милиона. Той продаде Левски на Бостанджиев за 15 милиона. Защо Сираков не каза едно „Благодаря“, нали можех да оставя Левски да се затрие. И трябва да се чувствам длъжен на тези хора? Тия мишки от Левски, дето се правят на герои. Какво ще ми направят? Страшно ме уплашиха, не съм спал. Да не се оправдават, че Левски ще попадне под санкции“, започна Васил Божков в предаването „Извън ефир“.

Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

"Що не върнаха парите, които не са под санкции, можеше и тях да си поискам. Аз не вредя на клуба, аз съм го спасил. Не съм неблагодарен. Емоционално утре може да си поискам другите пари, да видим дали Бостанджиев може да се оправи. Мога да поискам десетина милиона евра“, заяви бившият бос на "сините".

"Аз казвам 15 милиона, не мога да го докажа. Направих подарък на Сираков 6 или 15 милиона, но той не каза едно благодаря. Той получи акциите без пари от мен. Не ме е извикал едно кафе да почерпи. Общувахме си преди със Сираков, но сега той забогатя и се надува. Не съм го чувал откакто продаде клуба, от доста време не съм го чувал - половина, една година. Не е длъжен да ми връща, но можеше да се обади, да ме почерпи един обяд, едно кафе“.

Левски: Не приемаме претенциите на Божков, няма да преведем нито евро

"От никого не съм получавал нищо. Нямам претенции към клуба. Те се разпискаха, а това са формални отношения. Разбрах се с адвокатите ми да не очакват пари. Вече не си искам парите от Левски, уплаших се от феновете, това са едни страшни хора. Реших, че по-нататък ще си получа всичко от Левски, когато се стабилизират. Сега им даваме шанс да тръгант напред. Да не натискам Бостанджиев от самото начало, че трябва да прави инвестиции. Рано или късно нещата ще си дойдат на мястото. Познавам Бостанджиев отдавна. Имахме разговор, че ще говорим за парите по-нататък. Вземането още е при адвокатите, но те не го предявяват към Левски. Можех да се ядосам и да фалирам Левски, преди да го вземе Бостанджиев, но не го направих. Не вярвам феновете да го оценят“, разкри Божков за настоящия силен човек на стадион „Георги Аспарухов“.

"Взимането на Левски стана по молба на Борисов. Той ми каза: „Трябва да вземеш Левски“. Той говори в този тон. Можех да откажа, но не знам какво щеше да се случи след това. Как да се защитавам срещу това?, обясни още Божков.

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