Левски поднови тренировки след кратка пауза

Oтборът на Левски поднови тренировките за седмицата, след като футболистите получиха два дни почивка. Заниманието се проведе на стадион "Георги Аспарухов", като Акрам Бурас, Никола Серафимов и Армстронг Око-Флекс тренираха отделно. Те проведоха бегово занимание, а в клуба се надяват алжирският халф да бъде готов за гостуването на Черно море във Варна.

Никола Серафимов подновява тренировки със "сините"

Играчите на Хулио Веласкес ще тренират по един път до неделя, когато отново ще получат ден почивка.

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