Радостта на народа зарадва област Ямбол

Една от най-емблематичните личности в българския футбол Божидар Искренов гостува в Стралджа. Срещата с легендарния футболист протече при много голям интерес от страна на местните привърженици на футбола. Гостуването в китния град беше по покана на кмета на Община Стралджа Атанас Киров. Киров и Гибона бяха съотборници в ЦСКА през 1994 г. Представянето на изданието "Без обувки. Истинската история на Радостта на народа" даде възможност на футболните фенове не само да чуят историите за един от най-забележителните периоди в играта, но и да разговарят лично с автора.

Гостите си купиха книгата, получиха автограф от Искренов и се снимаха с него. Гиби разказа любопитни истории – защо книгата е "Без обувки", как са го обявили за безперспективен, за требъла с Левски през 1984 г., за преминаването в ЦСКА и приятелството му с Наско Киров.

Легендарното крило също така говори за ролята на Янко Кирилов в кариерата му. Това е човекът, който е повярвал в качествата му на футболист и се е застъпвал за него в трудни моменти. След края цялата еуфория се премести на пищен банкет, където историите на славния футболист приковаха вниманието на аудиторията до късно вечерта. Ден по-рано, в петък, отново при сериозен интерес Божидар Искренов представи автобиографичната си книга и в град Ямбол. Гостуването му там бе по покана на кмета на Община Ямбол Валентин Ревански и премина не по-малко вълнуващо. Модератор и на двете събития бе футболният общественик и почитател на Нефтохимик Кирил Евтимов.

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