Футболистите на Левски ще имат три почивни дни и една открита тренировка през тази седмица

От Левски обявиха програмата на тима на Хулио Веласкес до края на седмицата. От нея става ясно, че "сините" почиват днес, утре и в неделя, а в останалите дни ще имат по една тренировка на стадион "Георги Аспарухов". В сряда тя ще бъда открита за привърженици и медии.
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Ето и програмата:
28 септември (понеделник):
почивен ден
29 септември (вторник):
почивен ден
30 септември (сряда):
17:00 часа - тренировка на стадион "Георги Аспарухов" - открита за привърженици и представители на медиите
1 октомври (четвъртък):
11:00 часа - тренировка на стадион "Георги Аспарухов"
2 октомври (петък):
11:00 часа - тренировка на стадион "Георги Аспарухов"
3 октомври (събота):
10:00 часа - тренировка на стадион "Георги Аспарухов"
4 октомври (неделя):
почивен ден
След дългата пауза за националните отбори Левски ще поднови цикъла си с гостуване на Черно море на стадион "Тича" във Варна на 11 октомври (неделя) от 17:30 часа.