Ханзи Флик бе избран за най-добър треньор в Ла Лига за месец септември

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик спечели отличието за мениджър на месец септември в испанското футболно първенство, съобщи официалният сайт на Ла Лига.

През изминалия месец воденият от германския специалист състав демонстрира отлична форма и записа четири убедителни победи — срещу Валенсия (5:0), Леванте (4:2), Расинг Сантандер (7:2) и Севиля (3:1). В надпреварата за приза Флик успя да изпревари други двама номинирани наставници: аржентинеца Диего Симеоне от Атлетико Мадрид и чилиеца Мануел Пелегрини, който води Бетис.

Към момента каталунският гранд оглавява класирането в елита на Испания със събрани 21 точки. В челната тройка се нареждат още тимовете на Атлетико Мадрид и Бетис, разполагащи с по 16 пункта.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages