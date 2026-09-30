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Матеус: Германия няма проблем с качеството, а с манталитета

  • 30 сеп 2026 | 13:34
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Матеус: Германия няма проблем с качеството, а с манталитета

Рекордьорът по мачове за Германия Лотар Матеус не е съгласен с мнението на Бастиан Швайнщайгер за играта на националния отбор по футбол, но и той също смята, че е нужна пълна промяна в манталитета. Бундестимът не успя да запише победа в първите два мача на новия селекционер Юрген Клоп.

Швайнщайгер: Вече не сме топ отбор, а посредствен такъв
Швайнщайгер: Вече не сме топ отбор, а посредствен такъв

След като Германия загуби с 0:1 от Гърция в неделя, световният шампион от 2014 Швайнщайгер каза за ARD, че този отбор вече не е сред водещите и дори е свалил нивото до средняшко.

Матеус, също световен шампион от 1990 г., каза, че ситуацията не е чак толкова тежка, въпреки че Германия отпадна рано на три поредни Световни първенства. Треньорът Юлиан Нагелсман бе принуден да напусне след Мондиал 2026 и бе заменен именно от Юрген Клоп.

"Националният ни отбор не е средняк. Имаме достатъчно отлични футболисти, които се доказват седмица след седмица в отбори като Байерн (Мюнхен), Барселона и Арсенал. Имаме много качество в хора като Джамал Мусиала, Йошуа Кимих, Карим Адейеми и Кай Хавертц", каза още Матеус.

"Нямаме проблем с качествата, а с манталитета. Националите ни трябва да показват, че са силни психически. Германия може и трябва да бъде трудна за побеждаване отново. Както беше в миналото, когато други отбори се страхуваха от нас", продължи бившият халф.

Юрген Клоп записа най-лошия старт в историята на Германия
Юрген Клоп записа най-лошия старт в историята на Германия

Матеус добави, че Клоп, бивш треньор на Борусия (Дортмунд) и Ливърпул, може да преобърне хода на нещата.

"Ако някой може да направи отбор с характер, това е той", категоричен бе бившият селекционер на България.

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Снимки: Gettyimages

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