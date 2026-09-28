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Швайнщайгер: Вече не сме топ отбор, а посредствен такъв

  • 28 сеп 2026 | 23:33
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Швайнщайгер: Вече не сме топ отбор, а посредствен такъв

Легендарният халф на Германия Бастиан Швайнщайгер се изказа критично относно настоящите национали на страната. Срещу Гърция селекционерът Юрген Клоп реши да заложи на експериментален стартов състав, което доведе до домакинска загуба с 0:1.

Германия на Клоп се сгромоляса у дома срещу Гърция
Германия на Клоп се сгромоляса у дома срещу Гърция

“Вече не сме топ отбор, а посредствен такъв. Вече нямаме играчи, които правят разликата. Дори Гърция имат Константинос Карецас, Христос Цолис и Евангелос Павлидис. За мен това са футболисти, които правят разликата. Все пак е правилно да се видят всички, които могат да бъдат опции, за да може да се развие тим, който да е способен да играе футбола на Клоп. Надявам се да видим това през ноември. В момента става въпрос просто за тестване”, коментира Швайнщайгер веднага след мача.

Капитанът Йошуа Кимих беше попитан за острите думи на световния шампион от Мондиал 2014. “Трудно ще ми е да не се съглася с това. В момента сме далеч от това да бъдем топ отбор”, призна опитният полузащитник.

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Снимки: Gettyimages

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