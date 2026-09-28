Швайнщайгер: Вече не сме топ отбор, а посредствен такъв

Легендарният халф на Германия Бастиан Швайнщайгер се изказа критично относно настоящите национали на страната. Срещу Гърция селекционерът Юрген Клоп реши да заложи на експериментален стартов състав, което доведе до домакинска загуба с 0:1.

Германия на Клоп се сгромоляса у дома срещу Гърция

“Вече не сме топ отбор, а посредствен такъв. Вече нямаме играчи, които правят разликата. Дори Гърция имат Константинос Карецас, Христос Цолис и Евангелос Павлидис. За мен това са футболисти, които правят разликата. Все пак е правилно да се видят всички, които могат да бъдат опции, за да може да се развие тим, който да е способен да играе футбола на Клоп. Надявам се да видим това през ноември. В момента става въпрос просто за тестване”, коментира Швайнщайгер веднага след мача.

Bastian Schweinsteiger: "We're no longer a top team. We're now just an average team. We no longer have players who make the difference. Even Greece have Karetsas, Tzolis, Pavlidis - for me those are players who make the difference. Hopefully Jürgen Klopp manages to develop a team… pic.twitter.com/DZHgUynvrN — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 27, 2026

Капитанът Йошуа Кимих беше попитан за острите думи на световния шампион от Мондиал 2014. “Трудно ще ми е да не се съглася с това. В момента сме далеч от това да бъдем топ отбор”, призна опитният полузащитник.

• Bastian Schweinsteiger said we're now just an average team. Do you agree with that?



Joshua Kimmich: "I can hardly disagree with that. At the moment, we’re way off being a top team."



[@kerry_hau] pic.twitter.com/LPLNAA0t8T — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 27, 2026

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Снимки: Gettyimages