Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят

Юрген Клоп записа най-лошия старт в историята на Германия

  • 28 сеп 2026 | 12:44
  • 653
  • 1
Юрген Клоп записа най-лошия старт в историята на Германия

С равенството срещу Нидерландия (1:1) и шокиращата домакинска загуба от Гърция (0:1) в Аугсбург, Юрген Клоп официално записа най-лошия старт начело на националния отбор на Германия в цялата му история.

59-годишен специалист, който през лятото наследи Юлиан Нагелсман със годишна заплата от цели седем милиона евро, стана единственият селекционер в историята на Германския футболен съюз, който е спечелил само една точка от първите си два мача.

В изключително богатата футболна история на четирикратните световни шампиони, само трима селекционери са започнали без нито една победа в първите си два официални мача начело на отбора.

  • Сеп Хербергер (1936): Легендарният създател на „Чудото в Берн“ дебютира на пейката през 1936 г. с равенство срещу Италия (2:2) в Берлин, а два месеца по-късно изигра идентично 2:2 с Нидерландия в Дюселдорф (2 точки).
  • Хелмут Шьон (1964): Човекът, който донесе на Германия титлите европейски (1972) и световен (1974) шампион, започна мандата си с две домакински равенства по 1:1 срещу Швеция и Италия (2 точки).
  • Юрген Клоп (2026): За разлика от своите славни предшественици, които записаха по две равенства (тогава оценявани на две точки, или по две точки по днешната система), Клоп успя да спечели само една точка от шест възможни, с което официално стана притежател на най-лошия старт в историята на националния отбор!

Въпреки че заглавните страници на водещите германски медии са изпълнени с горчиви думи заради загубата от гърците на „ВВК Арена“, историческите паралели предлагат значителна доза оптимизъм. И Сеп Хербергер, и Хелмут Шьон, след неславни начала, се превърнаха в най-големите треньорски икони на германския футбол.

Хербергер през 1954 г. в Швейцария сътвори едно от най-големите чудеса в историята на спорта, побеждавайки „Леката кавалерия“ на Унгария на финала, докато Шьон доминираше през седемдесетте години на миналия век.

Ръководството на Германския футболен съюз съзнателно пое риск, когато връчи на Клоп четиригодишен договор на стойност 28 милиона евро с ясна цел – подготовка на отбора за Европейското първенство през 2028 г. и Световното първенство през 2030 г.

Следващото изпитание за „панцерите“ в Лигата на нациите е на 1 октомври, когато в Мюнхен ще пристигне ранената Сърбия, която стартира в това състезание с две загуби.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Льо Норман заменя контузения Ерик Гарсия в състава на Испания

Льо Норман заменя контузения Ерик Гарсия в състава на Испания

  • 28 сеп 2026 | 10:48
  • 1051
  • 0
Скалони остава начело на Аржентина до Мондиал 2030

Скалони остава начело на Аржентина до Мондиал 2030

  • 28 сеп 2026 | 10:33
  • 1273
  • 1
Трафърд: Мечтата не всеки футболист е да бъде титуляр за Англия

Трафърд: Мечтата не всеки футболист е да бъде титуляр за Англия

  • 28 сеп 2026 | 10:27
  • 539
  • 0
Защо Висшата лига е изправена пред несигурност и хаос след решението за Манчестър Сити

Защо Висшата лига е изправена пред несигурност и хаос след решението за Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 10:05
  • 5981
  • 7
Още притеснения в Ливърпул след контузията на Гакпо

Още притеснения в Ливърпул след контузията на Гакпо

  • 28 сеп 2026 | 09:45
  • 5370
  • 1
Хеттрик на Енер Валенсия класира Бока на полуфинал за Купата след шеметен обрат

Хеттрик на Енер Валенсия класира Бока на полуфинал за Купата след шеметен обрат

  • 28 сеп 2026 | 08:24
  • 2744
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

  • 28 сеп 2026 | 11:55
  • 58763
  • 114
Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

  • 28 сеп 2026 | 09:13
  • 33664
  • 15
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

  • 28 сеп 2026 | 09:51
  • 17877
  • 56
Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 12:10
  • 10105
  • 8
Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

  • 28 сеп 2026 | 07:52
  • 8292
  • 0
Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

  • 28 сеп 2026 | 09:17
  • 7441
  • 7