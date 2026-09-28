Юрген Клоп записа най-лошия старт в историята на Германия

С равенството срещу Нидерландия (1:1) и шокиращата домакинска загуба от Гърция (0:1) в Аугсбург, Юрген Клоп официално записа най-лошия старт начело на националния отбор на Германия в цялата му история.

59-годишен специалист, който през лятото наследи Юлиан Нагелсман със годишна заплата от цели седем милиона евро, стана единственият селекционер в историята на Германския футболен съюз, който е спечелил само една точка от първите си два мача.

В изключително богатата футболна история на четирикратните световни шампиони, само трима селекционери са започнали без нито една победа в първите си два официални мача начело на отбора.

Сеп Хербергер (1936): Легендарният създател на „Чудото в Берн“ дебютира на пейката през 1936 г. с равенство срещу Италия (2:2) в Берлин, а два месеца по-късно изигра идентично 2:2 с Нидерландия в Дюселдорф (2 точки).

Хелмут Шьон (1964): Човекът, който донесе на Германия титлите европейски (1972) и световен (1974) шампион, започна мандата си с две домакински равенства по 1:1 срещу Швеция и Италия (2 точки).

Юрген Клоп (2026): За разлика от своите славни предшественици, които записаха по две равенства (тогава оценявани на две точки, или по две точки по днешната система), Клоп успя да спечели само една точка от шест възможни, с което официално стана притежател на най-лошия старт в историята на националния отбор!

Въпреки че заглавните страници на водещите германски медии са изпълнени с горчиви думи заради загубата от гърците на „ВВК Арена“, историческите паралели предлагат значителна доза оптимизъм. И Сеп Хербергер, и Хелмут Шьон, след неславни начала, се превърнаха в най-големите треньорски икони на германския футбол.

Jurgen Klopp suffers 62-year first after failing to win first two games as Germany manager https://t.co/QKK9NlZ6Qv — talkSPORT (@talkSPORT) September 27, 2026

Хербергер през 1954 г. в Швейцария сътвори едно от най-големите чудеса в историята на спорта, побеждавайки „Леката кавалерия“ на Унгария на финала, докато Шьон доминираше през седемдесетте години на миналия век.

Ръководството на Германския футболен съюз съзнателно пое риск, когато връчи на Клоп четиригодишен договор на стойност 28 милиона евро с ясна цел – подготовка на отбора за Европейското първенство през 2028 г. и Световното първенство през 2030 г.

Следващото изпитание за „панцерите“ в Лигата на нациите е на 1 октомври, когато в Мюнхен ще пристигне ранената Сърбия, която стартира в това състезание с две загуби.

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Снимки: Gettyimages