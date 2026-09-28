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Клоп: Нямахме право да загубим

  • 28 сеп 2026 | 03:43
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Клоп: Нямахме право да загубим

Юрген Клоп коментира фиаското на Германие срещу Гърция във втория кръг от Лигата на нациите. Бундес Тимът отстъпи у дома с минималното 0:1, а новият селекционер все още няма победа начело на четирикратните световни шампиони в официален мач.

Германия на Клоп се сгромоляса у дома срещу Гърция
Германия на Клоп се сгромоляса у дома срещу Гърция

“Това е част от процеса. Съставът с многото промени е изцяло моя отговорност. Беше ясно, че няма да разкъсаме съперник, който се защитава ниско. Можех да живея с това да не спечелим мача, но нямахме право да го губим.

Кимих: Не бяхме достатъчно изобретателни
Кимих: Не бяхме достатъчно изобретателни

Голът е нещастен, но пасва на ситуациите, които гърците имаха. Не защитавахме топките така доминиращо, както можем. По принцип въпросът е, че сме заедно от една седмица и срещу съперник, който стои ниско, механизмите трябваше някак да сработят.

Та: Просто не се справихме достатъчно добре
Та: Просто не се справихме достатъчно добре

Правилните механизми ги имахме след почивката, а после изведнъж вече ги нямаше и трябва да разберем защо.

Нюбел: Гърция имаше два шанса и единият влезе
Нюбел: Гърция имаше два шанса и единият влезе

Свободен съм от натиска за резултати, стига да си вадим правилните заключения, останалото е просто още информация”, каза Клоп.

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