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Александра Еала обясни защо е предпочела Азиатските игри пред турнир на WTA

  • 29 сеп 2026 | 19:02
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Александра Еала обясни защо е предпочела Азиатските игри пред турнир на WTA

Филипинската тенисистка Александра Еала в момента дава предимство на участието си в Азиатските игри в името на страната си, като заради това отказа Откритото първенство на Китай от сериите WTA 1000, прадеда АП. Тя може да бъде глобена с 10 000 долара, тъй като силният турнир е задължителен.

"Това беше решение, което не взех лесно", каза Еала пред SNTV след победата си във втория кръг на Азиатските игри. "Разбира се, че е трудно да пропусна турнир от серията 1000, особено в Пекин, където съм чувала толкова много хубави неща, а все още не съм била там. Но знам, че ще има много възможности да се върна там и съм наистина развълнувана, че съм тук, за да представлявам страната си и да се състезавам", добави тя.

Еала, която е под номер 18 в световната ранглиста на WTA, победи в понеделник Пачарин Чиапчандей от Тайланд с 6:1, 6:0. Тя спечели бронзови медали в единично и смесени двойки (с партньора си Франсис Алкантара) на Азиатските игри през 2023 година, а този път е фаворитка за златото.

Еала изненада шампионката от миналата година Ига Швьонтек на централния корт в третия кръг на Уимбълдън тази година, а след това спечели първата си титла от WTA тура във Вашингтон. Тя достигна до третия кръг на Откритото първенство на САЩ.

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