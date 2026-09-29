Сабаленка отново е сигурна за Финалите на WTA

В края на март Арина Сабаленка стоеше на церемонията по награждаването в Маями и изглеждаше почти недосегаема на върха на женския тенис. Току-що беше надделяла над Коко Гоф в тежък трисетов финал, за да спечели турнирите в Индиън Уелс и Маями в рамките на един сезон и да защити титлата си в Маями. Така се присъедини към малката група състезателки, постигнали този успех.

Преди нея само пет жени бяха печелили и двата турнира в една година. Това имаше значение за Сабаленка, защото, както самата тя каза, целта ѝ винаги е била „да запише името си в историята“. Но пролетният ѝ успех не се изчерпваше с трофея. Срещу Гоф Сабаленка загуби втория сет и трябваше да се справи с шума от публиката, който за кратко я подразни. Тя обаче започна третия сет с пробив и оттам нататък пое контрола.

„Много съм щастлива от начина, по който овладях емоциите си“, каза Сабаленка. „И от това колко добре запазих концентрация от самото начало до самия край.“

Способността да преминава през трудните моменти в мача и след това да продължава напред е постоянна част от възхода на Сабаленка. През целия сезон тя ѝ носи поредица от силни участия, победи и точки за ранглистата. Във вторник тези резултати осигуриха на Сабаленка място във Финалите на WTA за шеста поредна година — най-дългата действаща серия в Тура.

„Цялата упорита работа, отдаденост, дисциплина и постоянство наистина ме доведоха до тази невероятна цифра“, каза Сабаленка пред wtatennis.com. „Много се вълнувам, че отново ще играя във Финалите на WTA, и съм готова за последните усилия през сезона.“

Въпреки неотдавнашните трудности показателите на Сабаленка остават сред най-добрите през сезона. Тя води в Тура с 19 победи в мачове от Големия шлем и е трета по победи в основните схеми на турнирите с 46 — непосредствено след Джесика Пегула и Елена Рибакина. Нейните 41 победи в два сета са с девет повече от тези на втората по този показател Мира Андреева.

US Open върна радостта от играта

Промяната на върха в световната ранглиста се очертаваше през голяма част от лятото. След 99 седмици като номер 1 Сабаленка имаше много точки за защита, докато няколко състезателки, сред които и Рибакина, разполагаха с повече възможности да добавят точки и да намалят разликата.

Междувременно Сабаленка достигна два четвъртфинала в три турнира на клей и загуби от Наоми Осака на осминафиналите на „Уимбълдън“. След това пристигна на US Open като двукратна действаща шампионка. Тя стигна до финала в Ню Йорк, но към този момент първото място в ранглистата вече не зависеше от изхода на нейния мач. Рибакина си го беше осигурила, преди двете да се срещнат в спора за титлата.

Рибакина спечели финала и добави този успех към победите си над Сабаленка във финала на WTA през 2025 г. и във финала на Australian Open тази година. На пръв поглед резултатът беше поредно разочарование в сезон, който се беше оказал по-тежък физически и психически, отколкото Сабаленка би искала. Но Ню Йорк ѝ върна и нещо, което според нея ѝ е липсвало в средата на годината — удоволствието да играе и да се състезава.

„Много се вълнувам за последните, вероятно три турнира през годината“, каза Сабаленка на пресконференцията преди турнира в Пекин. „На US Open започнах да се чувствам по-здрава и по-силна. Наистина се наслаждавах на тениса. Възвърнах предишната си нагласа. Физически се почувствах по-добре. Когато можеш да разчиташ на тялото си, изпитваш истинско облекчение. Чувстваш се по-добре, когато излезеш на корта и трябва да се бориш. Отново изпитвах удоволствие от тази борба. Това беше най-важната промяна и психически отново ме направи силна.“

Това усещане се завръща в подходящ момент. Турнирите от Големия шлем приключиха, но Сабаленка все още има за какво да играе — започвайки по-късно тази седмица в Пекин и завършвайки с поредно участие във Финалите на WTA.

Недовършена работа във Финалите на WTA

Сабаленка има баланс от 12 победи и 9 загуби в предишните си пет участия във Финалите на WTA. Два пъти е достигала до мача за титлата. През 2022 г. тя победи първите три тенисистки в световната ранглиста — Ига Швьонтек, Онс Жабер и Пегула — преди Каролин Гарсия да я спре на финала. Миналата година в Рияд Рибакина победи Сабаленка в два сета в спора за титлата.

Сабаленка не потърси оправдание за тази загуба. „Елена, днес определено беше по-добрата тенисистка“, каза тя на церемонията по награждаването. „Буквално ме отвя от корта.“ След като отново си осигури участие, Сабаленка се завръща на турнир, в който е била близо до успеха, но все още не е печелила трофея.

„Обичам да съм в Лос Анджелис, а Палм Спрингс е красив“, каза Сабаленка. „Обикновено много ми харесва да съм в Съединените щати, така че се вълнувам, че ще се върна. Надявам се да се получи както в Индиън Уелс през март.“

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Снимки: Gettyimages