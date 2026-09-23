Алкарас похвали Зверев: Вероятно е най-добрият играч в света в момента

Карлос Алкарас се завръща в игра този уикенд за турнира "Лейвър Къп" в Лондон. В навечерието на турнира той отправи похвали към световния номер 2 Александър Зверев, с когото ще обединят сили в Отбора на Европа. Германецът прави най-силния сезон в кариерата си и вече спечели две титли от Големия шлем - на Ролан Гарос и на Откритото първенство на САЩ.

"Зверев вероятно е най-добрият играч в света в момента, така че да го имам до себе си ще бъде страхотно оръжие, което ще използваме“, заяви Алкарас в Лондон. - Надяваме се да спечелим много точки и ще се опитам да го подкрепям доколкото мога. Миналата година ми липсваше вдигането на трофея, така че ще направя всичко необходимо, за да го направя тази година.“

Алкарас пропусна повече от четири месеца от сезона поради контузия в китката, която получи на турнира от категория АТР 500 в Барселона през април. Той обаче направи дългоочакваното си завръщане в тура по-рано този месец на US Open, където загуби от Бен Шелтън на четвъртфиналите.

"Чувствам се страхотно и тренирам добре“, добави 23-годишният Алкарас. - Ю Ес Оупън беше голям тест за мен, така че нямам търпение да играя тук.“

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Това е първият път, в който номер 3 в света Алкарас се състезава в Лондон този сезон, след като пропусна Уимбълдън и турнира от категория АТР 500 в „Куинс Клъб“ заради травмата в китката. Испанецът също така ще направи своя дебют в зала „О2“, сцената на оттеглянето на Роджър Федерер от тениса по време на същия турнир през 2022 г.

„Страхотно е да играя в Лондон. Това е първият път, в който играя в Лондон тази година, така че съм развълнуван. Проведох първата си тренировка в „О2“ за първи път в живота си. Наистина е специално и се чувствам страхотно да бъда тук. Супер красиво е и нямам търпение да видя стадиона пълен. Сигурен съм, че ще предложим страхотен тенис и страхотно шоу за хората и мисля, че всички и всичко ще бъде прекрасно“, каза Алкарас.

Отборът на Света победи отбора на Европа с 15:9 миналата година в Сан Франциско и е печелил три от последните четири издания, като единствената победа за Европа в този период дойде през 2024 г. Алкарас има баланс от 3-1 както на сингъл, така и на двойки в турнира и участва за трети път.

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