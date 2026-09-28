Алкарас: Радвам, че успях да изиграя няколко мача и да видя, че нивото ми е добро

Александър Зверев и Карлос Алкарас са щастливи от силната отборна игра и успеха за тима на Европа в турнира по тенис "Лейвър Къп" в Лондон. Двамата бяха в основата на успеха за европейския състав срещу световните звезди.

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“Чудесно е, че се завърнах тук и съм част от отбора на Европа. Просто се радвам много, че успях да изиграя няколко мача и да видя, че нивото ми е добро. Разбира се, спечелването на трофея с тези момчета е нещо специално и обожавам това усещане”, каза Алкарас.

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