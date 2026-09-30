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Елина Свитолина за тежестта на войната, историческия финал и новото начало за семейството ѝ

  • 30 сеп 2026 | 03:41
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Елина Свитолина за тежестта на войната, историческия финал и новото начало за семейството ѝ

Участието на националния отбор на Украйна на финалите на турнира „Били Джийн Кинг Къп“ в Шънджън, Китай, донесе силни емоции за целия тим. За първи път в историята си страната стигна до последния сблъсък за трофея, но в решаващата битка отстъпи на отбора на Чехия с 0:2 победи. Извън чисто спортния резултат, лидерката на тима Елина Свитолина откри сърцето си за психическото бреме, което продължава да носи поради близо петгодишната война в родината ѝ.

Отборът на Украйна направи забележителен рейд до финала, елиминирайки на полуфиналите двукратните шампионки от Италия с 2:0. В този сблъсък Анхелина Калинина надделя над Тайра Катерина Грант с 6:3, 6:4, а Елина Свитолина гарантира успеха след убедително 6:2, 6:2 срещу Джазмин Паолини. В решителния финал обаче опитният състав на Чехия надделя. Каролина Мухова донесе първата точка за чехкините след победа над Калинина с 6:2, 6:3, а Линда Носкова подпечата 12-ата титла за страната си след успех над Свитолина с 6:3, 7:6 (5).

По думите на Елина Свитолина, всяко излизане на корта с националния екип носи със себе си огромна отговорност и емоционална тежест. Тя подчертава, че въпреки че самият тенис мач трае само няколко часа, мислите за събитията у дома и за близките хора никога не изчезват. Свитолина споделя, че отборът е дал всичко от себе си, за да донесе малко радост и кратък отдих на украинците в тези изключително трудни времена, като самият класиране на финал е исторически момент на гордост.

За Свитолина ангажиментът към Украйна не се изчерпва с изявите на корта. Чрез своята фондация (Elina Svitolina Foundation) тя активно организира детски турнири от веригата Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour за състезатели до 12 и 14 години, детски тенис лагери и програми за финансова подкрепа. Изключително важен акцент в работата на фондацията е и програмата „Mental Health of the Athlete“, ориентирана към възстановяване на психологическия баланс и изграждане на устойчивост у младите спортисти, засегнати от войната.

Свитолина засегна и новия кариерен етап на своя съпруг Гаел Монфис. След като завърши изявите си в турнирите от Големия шлем на Откритото първенство на САЩ, френският тенисист обяви, че се насочва към сферата на финансите и управлението на активи в швейцарска компания. Докато той прави преход към офис кариера, Монфис заяви, че ще остане плътно до Свитолина на корта и ще продължи да я подкрепя активно в нейния професионален път.

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