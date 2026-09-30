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Тим Хенман предлага по-кратки Мастърс турнири и премахване на „нет“ при сервис

  • 30 сеп 2026 | 03:03
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Тим Хенман предлага по-кратки Мастърс турнири и премахване на „нет“ при сервис

Бившият британски тенисист и номер 4 в световната ранглиста Тим Хенман призова за сериозни промени в тенис календара и правилата на играта. Според него настоящият формат на турнирите от сериите Мастърс 1000, които се провеждат в рамките на 12 дни, натоварва прекомерно състезателите и води до зачестяващи контузии.

Хенман заяви, че прекарването на толкова много време на път изтощава тенисистите и че календарът трябва да бъде облекчен. Неговото предложение е турнирите от сериите Мастърс 1000 да бъдат с продължителност от 8 или 9 дни, вместо сегашните 12 дни, което да освободи ценно време за почивка и да намали физическото напрежение върху играчите.

„Това е твърде много време на път и за съжаление виждаме последиците с броя на контузените играчи. Определено бих намалил продължителността до осем или девет дни, което би освободило календара“, коментира шампионът от Париж за 2003 година.

Освен промените в графика, Хенман предлага и конкретна корекция в правилата на самата игра — премахване на повторението на начален удар (let serve), когато топката докосне филето на мрежата и падне в правилното сервизно поле.

Основният му аргумент е свързан с логиката на играта: при всеки друг удар по време на разиграване топката продължава да се играе, ако закачи мрежата и прехвърли от другата страна. Според Хенман сервисът не трябва да прави изключение и играта трябва да продължава без прекъсване.

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Снимки: Gettyimages

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