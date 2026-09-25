Алкарас смени визията след намеса на Саша Зверев

Европейските звезди са амбицирани да си върнат трофея в отборната надпревара

На тренировъчния корт на "Лейвър Къп" в Лондон се усеща много химия в Отбора на Европа, след като Карлос Алкарас и Александър Зверев споделиха забавен момент, в който германецът закачливо се пошегува с новата, по-дълга прическа на испанеца и дори му направи кокче, каквото самият той носи на главата си.

Макар двамата да се наслаждаваха на приятелски закачки преди турнира, от петък в зала „O2“ ги очаква сериозна задача. Отборът на Европа е твърдо решен да си върне трофея след триумфа на Отбора на Света в Сан Франциско миналата година. Алкарас знае какво е необходимо за успех на най-голямата сцена и 23-годишният тенисист се вълнува от възможността да го направи рамо до рамо с някои от най-добрите играчи в спорта.

Just Alexander Zverev styling Carlos Alcaraz's hair at the Laver Cup 💈 pic.twitter.com/rsLP8AqpJC — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) September 25, 2026

„Да се завърна тук, на „Лейвър Къп“, с тези момчета, бих казал, че е дори още по-добре“, заяви Алкарас, попитан за шансовете на отбора на Европа да вземе реванш за загубата си през 2025 г. „Ще се опитам да дам най-доброто от себе си и да се боря за отбора по най-добрия възможен начин. Затова този турнир е уникален – обикновено през цялата година се боря сам, а сега те са ми като треньори, което е страхотно.“

„Винаги казвам, че мачовете и тенисът се виждат много по-добре отвън. Така че, когато те се приближат и ми кажат нещо, ще се опитам да се вслушам и да го изпълня“, добави той.

Откакто изгря на сцената през 2022 г., Алкарас се утвърди като една от доминиращите сили в спорта със седем титли от Големия шлем и 66 седмици като номер 1 в ранглистата на АТР.

Team Europe arrived to their #LaverCup photoshoot at the Old Royal Naval College in style! 😎



Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Rafa Jodar, Jakub Mensik, Casper Ruud and Arthur Fery alongside Captains Yannick Noah & Tim Henman. pic.twitter.com/0LdG1KEi0w — Outside the Ball (@outside_theball) September 23, 2026

Въпреки всички тези индивидуални успехи Алкарас бързо отхвърли идеята, че трябва да бъде смятан за лидер на отбора на Европа, настоявайки, че отговорността е обща.

„Във всеки отбор трябва да има лидер“, каза Алкарас. „Но мисля, че в този отбор няма такъв. Всеки е един от най-добрите играчи в света, така че всички трябва да вървим в една посока. Опитваме се да си помагаме по най-добрия начин. Не се виждам като лидер, не само в това състезание, но и в което и да е друго. Просто се опитвам да дам най-доброто от себе си и да помогна на отбора.“

Зверев, световният номер 2 и двукратен шампион от Големия шлем през 2026 г., беше също толкова категоричен. Участвайки за седми път в „Лейвър Къп“, германецът знае какво е нужно за победа в отборната надпревара и вярва, че Отборът на Европа разполага с достатъчно опит и класа, за да си върне трофея.

„Мисля, че имаме всичко необходимо. Разполагаме със страхотни шампиони, каза Зверев. - Всички знаем какво е нужно, за да спечелим. За мен лично годината беше доста удовлетворяваща. Но тук, на „Лейвър Къп“, сме като отбор. Мисля, че основната ни цел е да вдигнем трофея и да го върнем в Европа. И ще го направим като отбор. Ще го направим като група играчи и се надявам, че можем да постигнем тази цел.“

Ако се съди по тренировката в четвъртък, именно това единство може да се окаже едно от най-големите оръжия на отбора на Европа. Алкарас и Зверев си разменяха шеги и се наслаждаваха на по-леките моменти, а Флавио Коболи знае много добре колко важна може да бъде тази енергия, когато играчите се съберат за отборно състезание.

Коболи се радва на зашеметяваща кампания през 2026 г., чийто връх бе достигането до финала на „Ролан Гарос“ през юни. В момента италианецът е пети в надпреварата за Торино, преследвайки дебютно участие на Финалите на АТР.

„Промених се в сравнение с преди две години. Започнах като резерва, а миналата година играх за първи път, каза Коболи. - Тук съм за трети пореден път и за мен все още е голяма чест да се завърна на „Лейвър Къп“ с най-добрите играчи в света.“

„Опитвам се да донеса своята енергия на отбора. Обичам да играя в отборни състезания. Наистина очакваме с нетърпение първия мач и първия ден“, завърши той.

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