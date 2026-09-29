Алкарас, Джокович и Зверев в действие тази седмица

Карлос Алкарас, Александър Зверев и Новак Джокович са сред най-големите звезди на тениса, които ще играят тази седмица.

Алкарас оглавява схемата на турнира в Токио, където любимецът на местната публика Кей Нишикори ще участва в последния турнир в кариерата си. В японската столица е и датчанинът Холгер Руне, който ще играе в първия си турнир от ATP Тура от миналия октомври насам. Тейлър Фриц, Франсис Тиафо и Рафаел Ходар също са част от силната схема.

Зверев и Джокович са големите имена на China Open в Пекин. Настоящият шампион от „Ролан Гарос“ и US Open Зверев ще се опита да запази инерцията си и да продължи преследването на първото място в ранглистата на ATP. Джокович пък ще постави на изпитание безупречния си баланс в Пекин, където няма загуба. Феликс Оже-Алиасим, Флавио Коболи и Даниил Медведев също ще се състезават в Китай.

ATPTour.com представя пет акцента за всеки от двата турнира:

ПЕТ НЕЩА, КОИТО ДА СЛЕДИМ В ТОКИО

1) Алкарас се завръща като шампион: Испанецът спечели титлата в Токио при дебюта си миналата година, след като победи на финала шампиона от 2022 г. Тейлър Фриц. Контузия в дясната китка го извади от игра от средата на април до US Open. 23-годишният Алкарас ще преследва третата си титла за 2026 г., след като триумфира на Australian Open и в Доха. В първия кръг негов съперник ще бъде Алекс Микелсен.

2) Последният турнир на Нишикори: Японската звезда ще изиграе последния турнир в кариерата си. Това ще бъде подходящо сбогуване за 36-годишния тенисист, който през 2015 г. достигна рекордното за себе си четвърто място в световната ранглиста и спечели 12 титли от ATP Тура. Нишикори е шампион в Токио през 2012 и 2014 г. Тази година той започва участието си срещу поставения под номер две Франсис Тиафо.

3) Руне се завръща в ATP Тура: Бившият номер четири в света ще участва в първия си турнир от ATP Тура, откакто скъса ахилесовото си сухожилие миналия октомври. 23-годишният датчанин се завърна на корта преди две седмици с участие за националния си отбор в Купа „Дейвис“. През 2024 г. Руне достигна до полуфиналите в Токио.

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4) Американските звезди Фриц и Тиафо отново са в Токио: През 2022 г. Фриц спечели титлата след забележителни пет дни на корта, предшествани от седемдневна карантина в хотел след пристигането му в Азия. През онази необичайна седмица той победи сънародника си Тиафо на финала и за първи път влезе в топ 10 на световната ранглиста. Тиафо играе едни от най-силните си мачове през този сезон, за което свидетелства и новото му рекордно класиране — номер осем в света, достигнато на 14 септември.

5) Рафаел Ходар продължава стремителния си възход: По това време миналата година Ходар беше сравнително непознат тийнейджър, който тъкмо беше влязъл в топ 300 и все още следваше в Университета на Вирджиния. Испанецът, който навърши 20 години на 17 септември, бързо проби и се превърна в един от най-опасните съперници в ATP Тура. Ходар е девети в текущата класация за място на Финалите на ATP в Торино и се стреми към участие в надпреварата. Той е и първи в текущата класация за Финалите на Next Gen ATP в Реджо Калабрия.

ПЕТ НЕЩА, КОИТО ДА СЛЕДИМ В ПЕКИН

1) Шампионът от US Open Зверев е поставен под номер едно: Германецът се завръща в Пекин за седми път, вече като двукратен шампион от Големия шлем. Зверев спечели първата си титла от Шлема на „Ролан Гарос“, а след това триумфира и на US Open. Той оглавява текущата класация за участие във Финалите на ATP в Торино и ще се опита да увенчае забележителния си сезон с първа титла в Пекин. В първия кръг 29-годишният германец ще срещне левичаря Камерън Нори. Зверев е спечелил 46 от последните си 47 мача срещу тенисисти, които играят с лявата ръка.

2) Джокович се завръща на познато място: Носителят на 101 титли от ATP Тура е неудържим в Пекин — шест участия и шест титли. Според статистиката на ATP 39-годишният сърбин има безупречен баланс от 29 победи и нито една загуба в китайската столица. Това ще бъде първото му участие в турнира от категория ATP 500 от 2015 г. насам. Джокович започва срещу Нуно Боржеш, когото е победил в единствения им досегашен мач.

3) Поставеният под номер две Оже-Алиасим преследва място в Торино: 26-годишният канадец наскоро записа своята победа номер 300 на ниво ATP Тур по време на мач за Купа „Дейвис“. Той е 12-и в текущата класация за Финалите в Торино и трябва да навакса изоставането си, ако иска да се класира за заключителния турнир на сезона за трети път след 2022 и 2025 г. Оже-Алиасим ще участва в Пекин за трети път. В първия кръг ще търси реванш срещу Карен Хачанов, който го победи по пътя си към полуфиналите на US Open.

4) Коболи е сред звездите от топ 10: Половината тенисисти от първата десетка на световната ранглиста ще играят в Пекин. Сред тях е седмият в света Флавио Коболи. Финалистът от тазгодишния „Ролан Гарос“ спечели турнира на твърди кортове от категория ATP 500 в Акапулко по-рано през сезона — трета титла в кариерата му. Ще успее ли Коболи да добави още един трофей тази седмица?

5) Медведев участва за четвърта поредна година: Даниил Медведев е спечелил 21 от своите 23 титли от ATP Тура на твърди кортове. Балансът му в Пекин е 10 победи и 3 загуби. Той достигна финала през 2023 г., а през последните две години игра на полуфинал. Това го прави един от тенисистите, които заслужават особено внимание в китайската столица.

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