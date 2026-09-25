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Борис Бекер подкрепи Карлос Алкарас в битката срещу късните мачове в тениса

  • 25 сеп 2026 | 16:47
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Борис Бекер подкрепи Карлос Алкарас в битката срещу късните мачове в тениса

Дебатът за претоварения календар и изтощителните нощни сесии в тениса получи нов мощен тласък, след като легендата Борис Бекер застана публично зад призива на Карлос Алкарас за въвеждане на лимит на продължителността на мачовете. Германският шесткратен шампион от Големия шлем реагира на предложението на световния №2, като лаконично написа само „Amén“ в социалната мрежа X.

Повод за дискусията стана драматичният четвъртфинал на Откритото първенство на САЩ между Карлос Алкарас и Бен Шелтън. Двубоят продължи 4 часа и 28 минути и приключи в 3:33 ч. сутринта местно време — най-късният край на мач в цялата история на турнира в Ню Йорк.

След двубоя испанецът не скри разочарованието си от графика. Алкарас бе категоричен, че да се играе до толкова късно е „твърде много“ за физиката и здравето на спортистите, и предложи двубоите на турнирите да приключват най-късно около 23:00 ч., за да се гарантира нормално възстановяване на играчите.

Реакцията на Бекер подчертава нарастващата загриженост сред най-големите имена в историята на този спорт. Бившият №1 в света, който в миналото е описвал Алкарас като „истински артист на корта“, за пореден път показа, че следи изявите на младата генерация и подкрепя усилията за реформиране на програмите.

Идеята за въвеждане на по-строги правила и фиксиран час за край на мачовете (подобно на 23:00 часа на „Уимбълдън“) се споделя от редица водещи тенисисти в ATP и WTA тура, както и от бивши състезатели, които предупреждават за риска от контузии и хронично изтощение.

Дебатът съвпада с началото на деветото издание на "Лейвър Къп" в Лондон. Алкарас прави своя дебют за Отбора на Европа в петък вечерта в мача на двойки, в който ще си партнира с Якуб Меншик. Срещу тях излиза американско-казахстанският тандем Тейлър Фриц и Александър Бублик от Отбора на Света, като срещата е насрочена не преди 21:30 ч.

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