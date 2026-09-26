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Зверев за думите на Алкарас: Благодаря, но годината още не е приключила

  • 26 сеп 2026 | 05:36
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Зверев за думите на Алкарас: Благодаря, но годината още не е приключила

Предстоящото девето издание на "Лейвър Къп" изправи Александър Зверев пред неочаквана задочна размяна на комплименти. Преди началото на надпреварата в зала „O2 Arena“ в Лондон Карлос Алкарас публично определи своя съотборник в Отбора на Европа като най-добрия тенисист в света в момента и го нарече основно оръжие за тима.

В интервю за TNT Sports германският тенисист реагира сдържано на тези думи от страна на испанския си съперник и заяви, че макар да оценява високо признанието, предпочита да не приема подобни етикети за даденост.

Алкарас похвали Зверев: Вероятно е най-добрият играч в света в момента
Алкарас похвали Зверев: Вероятно е най-добрият играч в света в момента

„Да разполагаме с Александър в нашия отбор е страхотно. Както той самият каза, а и аз съм съгласен, той е вероятно най-добрият играч в света в момента. Той трябва да бъде страхотно оръжие за нас този уикенд. Надявам се да постигнем страхотен резултат и ще го подкрепям колкото мога“, заяви Карлос Алкарас пред медиите в британската столица.

Отговорът на световния №2 Зверев не закъсня: „Поласкан и благодарен съм, но не искам сам да го казвам за себе си. Годината все още не е приключила и имам своите цели.“

Алкарас смени визията след намеса на Саша Зверев
Алкарас смени визията след намеса на Саша Зверев

От една страна, германецът прави най-силния си сезон, след като триумфира с първите си две титли от Големия шлем – на „Ролан Гарос“ и на US Open. Благодарение на това той се изкачи до второто място в световната ранглиста с баланс от 55 победи и 13 загуби, заработвайки 14 517 376 долара от награден фонд през годината.

От друга страна обаче, Зверев все още няма нито една победа срещу Карлос Алкарас или световния №1 Яник Синер на ниво ATP тур през настоящия сезон. Той отстъпи пред Алкарас в драматичен петсетов полуфинал на "Australian Open", а на "Уимбълдън" загуби финала от Синер. Балансът му срещу италианеца през 2026 г. остава негативен – 0 победи и 5 поражения.

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Снимки: Gettyimages

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