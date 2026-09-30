Треньорът на Ига Швьонтек : Тя отново ще печели титли от Големия шлем, роден боец е

Франсиско Роиг, който от април е треньор на бившата номер 1 в света Ига Швьонтек, говори подробно за първия си контакт с полякинята, направените промени, приликите с Рафаел Надал и възможността тя да се завърне на върха в женския тенис.

Азиатското турне на твърди кортове вече започна, но най-големите турнири тепърва предстоят: Пекин и Ухан от категория WТА 1000, а след това и Нинбо от категория WТА 500. Това важи с особена сила за Ига Швьонтек, която миналата година спечели титлата в Сеул, но този път ще стартира директно в китайската столица.

Тя има да защитава малко точки – 120 в Пекин и 215 в Ухан за достигнатите съответно осминафинал и четвъртфинал. По-важно обаче ще бъде представянето ѝ в края на една сложна година, белязана от сериозни промени и резултати, вариращи от болезнени до великолепни.

В началото на април, след изненадваща и емоционална раздяла с Вим Фисет, тя обяви, че новият ѝ наставник ще бъде Франсиско Роиг – човекът, който бе част от екипа на Рафаел Надал в продължение на 17 години и е смятан от мнозина за изключителен технически специалист.

Преди заминаването за Азия каталунският специалист коментира подробно партньорството и отношенията си с Ига, направените промени, нейните перспективи, както и паралелите между полякинята и Рафа – нейния най-голям идол.

В обширно интервю за Евроспорт Испания Роиг обясни, че в началото на съвместната им работа с Швьонтек не е имало достатъчно време за големи промени. Още повече че предстояха турнирите на клей – настилка, на която тя по традиция играе превъзходно и постига блестящи резултати, доказателство за което са четирите ѝ титли от Ролан Гарос.

Те коригирали дребни детайли и се опитали да подобрят психологическата ѝ нагласа, за да бъде по-позитивна на корта. Едва след Уимбълдън, разказва Роиг, провели сериозен разговор, в който той ѝ заявил, че „ако искаме нещата да се получат, трябва да променим някои детайли“.

Треньорът поискал от Ига да повярва в него и във визията му за играта, въпреки че дотогава тя бе спечелила множество мачове и титли благодарение на изключителната си класа като водеща състезателка. „Искам играта ѝ да стане по-всеобхватна и тя да изпитва удоволствие от свършената работа“, подчерта той, допълвайки, че в следващите седмици се видяло желанието ѝ да възприеме новите идеи.

Според Роиг преди тя понякога е действала твърде припряно: „тичаше повече от необходимото и се опитваше да завършва разиграванията твърде бързо“. С течение на времето, когато тя спряла да бъде „като скала“, съперничките започнали да изчакват нейните грешки. Испанецът добави, че са работили и върху придвижването – за работата с краката по време на самите удари, а не само за покриване на корта.

Как обаче се обяснява толкова рязък спад във формата след толкова успехи, какъвто преживя полякинята през последните две години?

„Всички тенисисти минават през това, колкото и добри да са. Джокович имаше такъв период от година и половина и мисля, че падна до 20-о място в света. Федерер също имаше по-слаб етап, преди отново да започне да печели титли от Големия шлем. Рафа също имаше слаба година, въпреки че бе състезателят, който устоя най-добре през този период, падайки до осмото място в света“, спомни си Роиг, визирайки сезон 2015 на Надал – един от двата, в които остана без трофей от Шлема.

„Ига също премина през такъв момент, а тук психическият аспект е ключов“, смята треньорът. За онзи период тя му споделила, че непрекъснато е печелила, но не е успявала да го оцени. „Рутината стана толкова тежка, че накрая тя почти не празнуваше победите. Когато динамиката стане негативна, едва тогава осъзнаваш какво си правил. Тогава губиш ритъма, техническите пропуски излизат наяве, всичко се усложнява и съзнанието ти внушава, че не можеш да победиш. Когато имаш позитивна инерция, всичко е просто; когато я няма, тенисът става изключително труден“, обобщи Франсиско Роиг.

Ще успее ли отново Ига Швьонтек да се върне на върха и да доминира в женския тур? „Категорично да. Тя вече е била там и разполага с всички необходими качества. Може отново да бъде най-добрата, вярвам в това и бих го твърдял, дори и да не работех с нея. Ига отново ще печели титли от Големия шлем, тя е изключителен боец, това е в кръвта ѝ. Убеден съм, че може отново да доминира, да побеждава и да заеме първото място“, категоричен бе испанецът.

Наставникът прекара дълги години до Рафа Надал, който лично препоръча на Швьонтек да се обърне към него. Какво общо имат Ига и Рафа?

„Едно от общите неща между тях е позицията, която заемат преди удара. Това е комфортна стойка, при която знаеш, че няма да сгрешат топката. Може би в момента тя не е на това ниво, но когато Ига печелеше мачовете си, знаеше, че няма да сбърка. И двамата са способни да отиграят 100 топки и да вкарат 99 от тях в корта с дълбочина и топспин, които винаги създават проблеми“, обясни той.

„Друга сходна черта е броят на спасените точки в критични моменти, защото и двамата притежават способността да върнат топката в очертанията на всяка цена“, допълни специалистът.

Има ли прилики и в начина, по който приемат пораженията? „Има различни видове загуби – някои не ги очакваш, а други са в реда на нещата. Интересното при Рафа е, че никога не допускаш, че може да загуби. Беше тежко, когато отстъпваше, но той приемаше загубите изключително достойно. При Ига е същото… Тази година тя загуби на полуфиналите в Рим от Свитолина и може би това поражение бе малко по-болезнено“, сподели наставникът.

В този момент, за да направи следващата крачка напред, Швьонтек се нуждае от победи, смята Роиг. „Не само заради самата титла, която е много важна, но и заради постоянството. Ако отидем сега в Китай и тя успее да задържи високо ниво в рамките на три турнира, ще завърши годината силно и ще запази шансове за класиране на Финалите на ВТА“, аргументира се треньорът.

„Това дава огромна психологическа увереност за развитието на процеса и за работа с още повече енергия с поглед към 2027 година. Моята задача като наставник е тя да пристига на турнирите отлично подготвена и сигурна в ударите си, а след това ще видим как ще подхождаме към психологическите ситуации на корта“, допълни той.

Притеснен ли е от евентуално пропускане на Финалите на ВТА? „Ако се класира – чудесно. Тя самата първа заяви: «Ако не се класирам, ще имаме повече време за тренировки и почивка, но ще направим всичко по силите си да сме там». Това ми каза тя“, завърши Франсиско Роиг.

В Пекин Швьонтек е поставена под номер 8 и почива в първия кръг, а след това ще се изправи срещу победителката от мача между Синю Гао (Китай, 28 г., номер 244 в ранглистата на ВТА) и Пана Удварди (Унгария, 28 г., номер 79 в света). Полякинята е в горната половина на схемата, където са още Елена Рибакина (водачка в схемата и номер едно в света), Коко Гоф (поставена под номер 3), Елина Свитолина (6), Белинда Бенчич (9) и Ива Йович (10).

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Снимки: Gettyimages