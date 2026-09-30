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Словения нанесе втора загуба на Северна Македония

  • 30 сеп 2026 | 00:19
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Словения нанесе втора загуба на Северна Македония

Словения записа важен успех с 2:0 срещу Северна Македония в двубой от втория кръг на Лига B, Група 1 в Лигата на нациите на УЕФА. Домакините успяха да пречупят съперника си изцяло през второто полувреме на стадион „Стожице“ в Любляна, благодарение на попаденията на Санди Ловрич (55') и Альоша Матко (82').

Срещата започна ударно за словенците, които още в 2-рата минута бяха на крачка от гола. Жан Випотник засече отблизо ниско центриране отдясно, но ударът му се отби от напречната греда.

Втората част стартира с нов огромен пропуск за домакините. Випотник отне топката от македонски защитник и комбинира с Даниел Щурм, който излезе сам срещу вратаря, но стреля извън очертанията на вратата.

Логичното се случи в 55-ата минута, когато Тјаш Бегич напредна отдясно и подаде към Санди Ловрич. Халфът на Удинезе шутира от малък ъгъл, топката рикошира в противников бранител и влезе под напречната греда за 1:0.

В 70-ата минута Словения стигна до нов гол чрез Жан Випотник, който прати топката в мрежата, но попадението бе отменено поради засада.

Крайният резултат бе оформен в 82-рата минута след брилянтна асистенция. Даниел Щурм изведе с изключителен диагонален пас от центъра нахлуващия Альоша Матко, който запази хладнокръвие и отбеляза дебютния си гол за националния отбор за крайното 2:0.

С тази победа Словения събра актив от 4 точки и заема второ място в класирането, изставайки от лидера Швейцария (6 т.), докато Северна Македония остава на последната позиция без спечелена точка от началото на кампанията.

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