Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона

В Барселона очакват 700 млн. от едва 2000 ВИП места

  • 25 сеп 2026 | 17:07
  • 511
  • 4
В Барселона очакват 700 млн. от едва 2000 ВИП места

Испанският гранд Барселона очаква да генерира около 700 милиона евро от гарантирани приходи чрез продажбата на 2000 ВИП места на реновирания стадион „Камп Ноу“, съобщи клубът от Ла Лига. ВИП местата ще се предлагат с право на ползване за срок от 15 или 30 години, като купувачите ще извършват авансово плащане. Барселона очаква всички места да бъдат продадени в рамките на следващите два сезона и половина. Прогнозираните приходи ще бъдат реализирани за срока на действие на договорите, посочват от клуба, който се стреми да превърне обновения си стадион в основен източник на доходи.

Деко разкри защо Лаутаро Мартинес не е преминал в Барселона
Деко разкри защо Лаутаро Мартинес не е преминал в Барселона

През декември 2024 г. Барселона сключи сделки за 475 ВИП места със срок до 30 години на обща стойност 100 милиона евро. От клуба заявиха, че вече са реализирали близо 5000 ВИП места, което представлява над 380 милиона евро гарантирани приходи, като договорите за тях са с различна продължителност. В четвъртък агенция Ройтерс съобщи, че Барселона проучва два нови източника на финансиране на стойност 510 милиона евро, за да покрие нарастващите разходи и недостига на приходи, свързани с ремонта на стадиона. Очаква се строителните дейности по съоръжението да приключат за сезон 2028–2029 г.

Барселона обяви рекордни приходи, доближава се до Реал Мадрид
Барселона обяви рекордни приходи, доближава се до Реал Мадрид
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тухел: За всеки отбор по света е изключително трудно да създаде голови положения срещу Испания, но ние имаме план

Тухел: За всеки отбор по света е изключително трудно да създаде голови положения срещу Испания, но ние имаме план

  • 25 сеп 2026 | 16:52
  • 1173
  • 5
Фермин Лопес и Пау Кубарси публично подкрепиха Ламин Ямал за "Златната топка"

Фермин Лопес и Пау Кубарси публично подкрепиха Ламин Ямал за "Златната топка"

  • 25 сеп 2026 | 15:48
  • 704
  • 9
Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

  • 25 сеп 2026 | 15:22
  • 11305
  • 6
Чави с изненадващо решение след контузията на Броби

Чави с изненадващо решение след контузията на Броби

  • 25 сеп 2026 | 14:46
  • 1836
  • 0
В Реал продължават да акцентират върху защитата, набелязали са нов централен бранител

В Реал продължават да акцентират върху защитата, набелязали са нов централен бранител

  • 25 сеп 2026 | 14:23
  • 1606
  • 3
ФА повдигна обвинение срещу Челси заради скандирания на фенове

ФА повдигна обвинение срещу Челси заради скандирания на фенове

  • 25 сеп 2026 | 14:18
  • 2199
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

  • 25 сеп 2026 | 16:40
  • 8130
  • 35
България (U21) – Португалия (U21), "мореплавателите" излизат с футболисти на Тотнъм и Рома

България (U21) – Португалия (U21), "мореплавателите" излизат с футболисти на Тотнъм и Рома

  • 25 сеп 2026 | 17:52
  • 379
  • 0
Полуфинал №1 на Евроволей 2026! Следете мача ТУК!

Полуфинал №1 на Евроволей 2026! Следете мача ТУК!

  • 25 сеп 2026 | 17:31
  • 1834
  • 0
Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

  • 25 сеп 2026 | 17:24
  • 4959
  • 10
Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

  • 25 сеп 2026 | 14:34
  • 44315
  • 103
Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

  • 25 сеп 2026 | 15:22
  • 11305
  • 6