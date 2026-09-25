В Барселона очакват 700 млн. от едва 2000 ВИП места

Испанският гранд Барселона очаква да генерира около 700 милиона евро от гарантирани приходи чрез продажбата на 2000 ВИП места на реновирания стадион „Камп Ноу“, съобщи клубът от Ла Лига. ВИП местата ще се предлагат с право на ползване за срок от 15 или 30 години, като купувачите ще извършват авансово плащане. Барселона очаква всички места да бъдат продадени в рамките на следващите два сезона и половина. Прогнозираните приходи ще бъдат реализирани за срока на действие на договорите, посочват от клуба, който се стреми да превърне обновения си стадион в основен източник на доходи.

Деко разкри защо Лаутаро Мартинес не е преминал в Барселона

През декември 2024 г. Барселона сключи сделки за 475 ВИП места със срок до 30 години на обща стойност 100 милиона евро. От клуба заявиха, че вече са реализирали близо 5000 ВИП места, което представлява над 380 милиона евро гарантирани приходи, като договорите за тях са с различна продължителност. В четвъртък агенция Ройтерс съобщи, че Барселона проучва два нови източника на финансиране на стойност 510 милиона евро, за да покрие нарастващите разходи и недостига на приходи, свързани с ремонта на стадиона. Очаква се строителните дейности по съоръжението да приключат за сезон 2028–2029 г.

Барселона обяви рекордни приходи, доближава се до Реал Мадрид

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages