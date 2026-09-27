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Оярсабал: Щастлив съм, че отново успях да се разпиша

  • 27 сеп 2026 | 06:05
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Оярсабал: Щастлив съм, че отново успях да се разпиша

Микел Оярсабал говори след победата на неговата Испания с 3:2 при гостуването на Англия на “Уембли” в първия кръг на петото издание на Лигата на нациите. Играчът вкара победния гол за иберийците близо четвърт час преди края на редовното време. Това бе неговото попадение номер 31 с националната фланелка.

Англия тества сериозно възможностите на световния шампион, но Испания си тръгна с победа от "Уембли"
Англия тества сериозно възможностите на световния шампион, но Испания си тръгна с победа от "Уембли"

“Мач, който ни се отрази добре. През първото полувреме ни се усложни, но после, през втората част, бяхме по-добре. Трябва да сме доволни, победата си е победа.

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Трябва да се опитваш да се възползваш от моментите, а когато имаш лоши моменти, да ги изстрадаш и да те накажат възможно най-малко. Знаем какъв потенциал има Англия. Знаем също, че има моменти, в които можем да нанесем щети.

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Щастлив съм, че отново успях да се разпиша. Всички даваме най-доброто от себе си, за да е от полза за групата и за да печелим винаги”, каза Оярсабал.

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