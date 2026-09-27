Де ла Фуенте: Гладът за успехи е заслуга на футболистите

Луис де ла Фуенте анализира представянето на Испания в първия мач от петото издание на турнира Лига на нациите. "Ла Фурия" победи Англия с 3:2 в повторение на финала на Евро 2024, когато испанците отново спечелиха и вече определено се превръщат в "черна котка" за британците.

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"Имахме шест-седем минути, в които една суперсила ни нарани. Смятам, че като цяло контролирахме мача. В някои ситуации ни беше трудно да тичаме зад гърба на съперника. Гладът за успехи е заслуга на футболистите. Те са амбициозни, с желание да се подобряват. А потенциалът за развитие е голям.



Заслугата е на тази група, която притежава нещо повече от футболни качества. Това са жизненоважни ценности, които се съчетават с огромен футболен талант“, започна Де ла Фуенте.

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С този успех испанците нямат загуба в официален мач вече повече от една астрономическа година. За последно те отстъпиха от Португалия през 2025 година във финала на предходното издание на Лигата на нациите, като това стана след изпълнение на дузпи. За последно в рамките на редовното време Колумбия победи Испания с 1:0 в контрола през 2024 година, а в официална среща Шотландия го стори при успеха с 2:0 през 2023 година по време на кваилификациите за Евро 2024.

„Победната серия подчертава пътя на това поколение. Данните говорят сами за себе си. Много е трудно да се постигне това, което този отбор прави. Следващият мач отново ще бъде сякаш е последен. Това е тайната“, каза Де ла Фуенте.

Нататък селекционерът говори и за индивидуалното представяне на отделни футболисти, както и за състоянието на Ерик Гарсия, който се контузи.

„Не изглежда нищо сериозно положението с Ерик но времето е малко и утре трябва да преценим дали може да остане, или ще повикаме някой друг. Няма да поемаме абсолютно никакъв риск.



Уго Санчес стана голмайстор, вкарвайки всичките си голове с едно докосване. Феран Торес е страхотен голмайстор. Възхитен съм от работата му. А след това Микел Оярсабал се възползва от нея. Това е отборна работа. Това е голямата ни сила.



Не знам какво искат от Ямал в Барселона. Ние искаме от него това, което най-добре пасва на нашия стил. Прекрасно е да го имаме в отбора си“, каза още Де ла Фуенте.

🚨🚨🎙️| LUIS DE LA FUENTE : « POUR ERIC GARCIA, CELA NE SEMBLE PAS GRAVE. »



« Il a rencontré un petit problème pendant l'échauffement. Cela ne semble pas grave. Quand nous arriverons à Madrid, nous évaluerons son état et verrons s'il peut récupérer, et bien sûr nous ne ferons… — 𝗕𝗮𝗿𝗰̧𝗮 𝗡𝗲𝘄𝘀 (@BarcaFRNews) September 26, 2026

Накрая селекционерът коментира и ситуацията с дузпата за Англия в началото на второто полувреме. Тогава "трите лъва" водеха с 2:1 и можеха да дръпнат сериозно в резултата, но Хари Кейн не успя да се разпише от бялата точка.

„Обратът започна, когато имахме три чисти положения и не ги реализирахме. Виждах, че отборът е способен да преодолее всякакви обстоятелства. Сигурен съм, че и при 3:1 щяхме да реагираме по същия начин“, завърши Де ла Фуенте.

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