Тухел: Начинът, по който играхме, беше достатъчен, за да ги победим

Томас Тухел говори след загубата с 2:3 на водената от него Англия срещу Испания в първия кръг на новото издание на Лигата на нациите. Срещата бе повторение на финала на Евро 2024, когато “трите лъва” загубиха с 1:2, а онзи мач бе последен за предходния селекционер Гарет Саутгейт, който бе заменен от Тухел след това.

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“Направихме всичко днес, за да победим Испания. На това ниво детайлите имат значение. Очевидните грешки от наша страна бяха твърде много. В последните 20 метра те бяха по-хладнокръвни и по-ефективни в това да превърнат нашите загуби на топка в чисти голови положения.

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Имахме своя шанс да ги победим. Трябваше продължим да натискаме. Но мисля, че начинът, по който играхме, беше достатъчен, за да ги победим.

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Имахме възможно най-лошия старт срещу отбор като Испания, който обича да контролира играта. Можехме да спечелим мача. Трябва да се възстановим от това и да си извлечем поука. Да правим това, което ни се получаваше добре, и да намалим и подобрим грешките си”, каза Тухел.

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