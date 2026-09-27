Англия продължи негативната си тенденция срещу световните шампиони

Националният отбор на Англия изпитва големи трудности в двубоите си срещу действащи световни шампиони, като домакинската загуба с 2:3 от триумфиралата на Мондиал 2026 Испания затвърди тази тенденция.

Англия тества сериозно възможностите на световния шампион, но Испания си тръгна с победа от "Уембли"

В последните си 14 мача срещу актуални световни първенци Англия има само две победи, а също така две равенства и цели десет поражения. Тази серия започва през 1985 година, когато “Трите лъва” губят с 1:2 в контрола с Италия, изиграна в Мексико. На последните два Мондиала пък англичаните отпаднаха именно от действащите световни шампиони: през 2022-ра отстъпиха с 1:2 в 1/4-финала срещу Франция, а през тази година загубиха със същия резултат в полуфинала срещу Аржентина. Единствените им две победи през този период пък бяха над Испания с 1:0 в приятелска среща на “Уембли” през 2011-а и с 3:2 над Германия в контрола в Берлин през 2016-а. В цялата си история Англия има следната статистика срещу опоненти, които по същото време са били носители на световната купа: девет успеха, три ремита и 16 загуби при голова разлика 41:48.

Последните 14 мача на Англия срещу действащ световен шампион:

1985 г. Италия - Англия 2:1 в Мексико Сити

1991 г. Англия - Германия 0:1 в Лондон

1993 г. Германия - Англия 2:1 в Понтиак, САЩ

1995 г. Англия - Бразилия 1:3 в Лондон

1997 г. Англия - Бразилия 0:1 в Париж

1999 г. Англия - Франция 0:2 в Лондон

2000 г. Франция - Англия 1:1 в Сен Дени

2011 г. Англия - Испания 1:0 в Лондон

2016 г. Германия - Англия 2:3 в Берлин

2017 г. Германия - Англия 1:0 в Дортмунд

2017 г. Англия - Германия 0:0 в Лондон

2022 г. Франция - Англия 2:1 в Ал Хавр, Катар

2026 г. Англия - Аржентина 1:2 в Атланта

2026 г. Англия - Испания 2:3 в Лондон

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Снимки: Gettyimages