Кейн: Играхме като равен с равен срещу Испания

Хари Кейн говори след поражението на неговата Англия с 2:3 в срещата от първия кръг на петото издание на Лигата на нациите. Кейн се превърна в големия длъжник за отбора си, след като в началото на второто полувреме пропусна дузпа при 2:1 в полза на “трите лъва”, които имаха шанс да наклонят везните за успех в своя полза много сериозно.
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“На Световното първенство стигнахме едно много високо ниво, но така и не изиграхме пълни 90 минути. Същото се случи и днес.
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Играхме като равен с равен срещу Испания. В друг ден бихме могли да спечелим. Разочароващо е, но трябва да извлечем позитивите”, каза Кейн.